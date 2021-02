Nelle anticipazioni del Paradiso delle Signore, che vanno dal 15 al 19 febbraio 2021 si prospettano molti colpi di scena e decisioni importanti. Intanto torna Marta da New York, Gabriella ha finalmente fatto la sua scelta e sposa Cosimo, adesso è la signora Bergamini. Ludovica rientra nelle grazie della Contessa Adelaide e tanto altro…T Ma vediamo nel dettaglio cosa accade al magazzino più bello di Milano.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 15 al 19 febbraio 2021. Marta torna da New York

Finalmente Marta, la signora Conti rientra a Milano inaspettatamente, proprio mentre Beatrice e Vittorio, ricordano i momenti più intensi vissuti insieme, compresa la notte di passione trascorsa in macchina. Tornata Marta, Beatrice è molto a disagio a dover condividere gli stessi spazi con Vittorio e sua moglie, così pensa di lasciare il lavoro e trovare una nuova sistemazione per allontanarsi da entrambi. Tuttavia suo figlio Pietro non è d’accordo.

Silvia e il nuovo impegno con la Raccolta fondi della Canonica

Don Saverio chiede a Silvia di organizzare la festa per la fine del Carnevale Ambrosiano allo scopo di raccogliere fondi per la canonica; poiché il parroco ha in mente di coinvolgere anche il dottor Conti, alla Cattaneo viene l’idea di mettere in scena uno spettacolo. Nel frattempo l‘appuntamento di San Valentino tra Pietro e Stefania non va affatto bene, anche perché la Venere ha in mente solo Federico.

Marta conosce Beatrice e i suoi figli, Federico è sempre più attratto da Ludovica

Marta conosce suo nipote Pietro e il feeling sembra immediato, quindi riabbraccia anche il padre e la zia che, per il momento, decidono di non rivelarle nulla su Federico. Marta infatti non sa ancora che Federico è in realtà il suo fratellastro.

Dal canto suo, il giovane Cattaneo, continua a frequentare Ludovica: si starà forse innamorando di lei? Tuttavia la giovane Brancia, ingaggia spesso e volentieri delle schermaglie amorose con Marcello Barbieri, anche se continua ad essere ricattato dal Mantovano. I due si punzecchiano ma in realtà c’è molta attrazione fra i due.

Gabriella ha finalmente scelto: sposa Cosimo Bergamini

Gabriella, finalmente ha scelto: sposa Cosimo e quindi diventa la signora Bergamini. A questo punto Salvatore, deve per forza accettarlo e andare avanti con la sua vita.

La recita di Carnevale al Paradiso

Al Paradiso c’è fermento in vista della recita di Carnevale: Armando si improvvisa regista e sceneggiatore: sceglie per recitare come attori Rocco, Pietro e Stefania. Mentre la signora Agnese e Maria, sono impegnate a cucire i costumi delle maschere.

Nel frattempo, Beatrice è sempre più convinta che lasciare il Paradiso e cercare una nuova sistemazione sia la soluzione migliore per tutti, ma Vittorio e anche lei, soffrono per la situazione che si è venuta a creare.

Il clima a Casa Amato è pesante e irrespirabile

A Casa Amato c’è un clima sempre meno sereno: Giuseppe litiga con il datore di lavoro e si licenzia. L’uomo è insoddisfatto perché lavorando come portiere di notte, non riesce a stare con Agnese. Questo manda su tutte le furie Salvatore che non accetta il comportamento del padre. Al Paradiso, intanto, Armando ha un compito arduo: scegliere tra Irene e Maria per il ruolo di protagonista della recita. Chi avrà la meglio?

Marta scopre che Beatrice e Vittorio si conoscevano da ragazzi

Beatrice riesce a confessare la sua sofferenza a Vittorio per il ritorno di sua moglie e intanto Marta scopre qualcosa del loro passato che non sapeva. Dopo aver scoperto da Pietro, che Vittorio e Beatrice si conoscevano già da ragazzi, Marta chiede al marito maggiori dettagli sul rapporto sul loro rapporto.

Una seconda possibilità per Ludovica Brancia

Adelaide decide di dare una seconda possibilità a Ludovica, chiedendole di fare le veci della Gramini per l’organizzazione di un evento al Circolo. Il Mantovano ne approfitta per fare pressione sulla Brancia. Al Paradiso, Dora va nel pallone per un ordine sbagliato, ma Beatrice risolve la situazione in modo eccellente. Marta, rimane piacevolmente colpita dal suo spirito e dal suo modo di lavorare, così le fa una proposta inaspettata: prendere il posto di Luciano.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Marta Convince Beatrice a rimanere, Silvia in partenza per Parigi

Cos’altro sappiamo sul Paradiso delle Signore secondo le ultime anticipazioni? Marta ha convinto Beatrice a continuare a restare al Paradiso al posto di Luciano. Ludovica pensa di aver risolto i suoi problemi con il Mantovano ma in realtà l’uomo trama alle sue spalle.

Silvia, dopo aver organizzato la festa di Carnevale per la parrocchia, può andare a trovare Nicoletta e la nipotina a Parigi. Ma, prima di lasciare Milano, assiste alla prova generale della recita, uno di quei momenti che resterà fra i più bei ricordi della famiglia del Paradiso. Beatrice e Pietro lasciano casa di Vittorio, mentre Marta riceve una telefonata che nasconde un segreto.