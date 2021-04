Nelle anticipazioni del Paradiso delle Signore, che vanno dal 12 al 16 aprile 2021 si prospettano molti colpi di scena e decisioni importanti. Intanto, Marta torna a Milano per prendersi cura del marito, dopo la telefonata di Beatrice. Cosimo, dopo aver letto la lettera del defunto padre è come impazzito. Dora si innamora perdutamente di Nino, ma lui è un giovane seminarista. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade al magazzino più bello di Milano.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni e trame dal 12 al 16 aprile 2021. Marta torna a Milano viste le condizioni di Vittorio

Beatrice preoccupata per Vittorio che ha la febbre alta e delira, chiama Marta e la prega di rientrare. Così la signora Conti torna a Milano, non potendo più ritardare il suo rientro. Così si mette in viaggio per cercare di salvare il suo matrimonio.

Cosimo non riesce a smettere di leggere la lettera del padre: è fuori controllo

Nel frattempo, Gabriella ha consegnato la lettera del suocero al marito Cosimo, che pare come impazzito. Legge e rilegge, le parole del padre soffermandosi soprattutto al punto in cui il padre cita Umberto come responsabile della sua rovina. Il giovane Bergamini, si chiede cosa potesse aver scoperto il padre, su Guarnieri. Nemmeno Federico, ormai fedele amico, riesce a calmarlo.

Rocco vince la gara di ciclismo del Paradiso

La gara di ciclismo del Paradiso ha un vincitore: Rocco Amato, che viene adeguatamente festeggiato. Nel frattempo, Dora è perdutamente innamorata di Nino, ma lui pare non corrispondere lo stesso sentimento. Così le Veneri, hanno un’idea per poterli fare avvicinare: lo invitano al Cinema.

Giuseppe Amato, fa ricomparire gli abiti scomparsi dal Paradiso

Nel frattempo, Giuseppe Amato coinvolto nel furto degli abiti al Paradiso si vede con l’acqua alla gola, così pensa bene di farli ricomparire magicamente. Tuttavia, presentano dei difetti che prima non avevano. Cosa si inventerà il capo famiglia degli Amato per non farsi prendere con le mani nel sacco?

Il chiarimento tra Marta e Vittorio sui loro rispettivi tradimenti. Marta scopre il tradimento di Vittorio con Beatrice

Marta finalmente fa rientro a Milano. Finalmente i due coniugi possono avere un chiarimento confrontandosi faccia a faccia. I rapporti sono evidentemente tesi, anche se Marta e Vittorio cercano di confrontarsi in maniera adulta per rispetto al loro amore. Cosa sta accadendo al loro legame? Al loro matrimonio? È davvero giunto al capolinea o c’è qualche speranza di recupero?

Marta ormai è a conoscenza di quanto successo tra Vittorio e Beatrice. La donna non ha preso per niente bene il tradimento del marito con lacognata e forse il suo tradimento con Dante nasce proprio per una vendetta. Dal canto suo, Beatrice rimane di stucco quando si accorge che Marta è a conoscenza di ciò che c’è stato con Vittorio. Nel frattempo Marta è tornata a Villa Guarnieri e non a Casa sua da Vittorio.

Il conflitto tra Giuseppe Amato e Armando Ferraris è sempre più profondo

Al Paradiso si sparge la voce che ci possa essere qualcuno che voglia contraffare le collezioni del grande magazzino. Naturalmente Giuseppe Amato si sente in trappola, e Armando non intende abbassare la guardia e vigilare quanto più possibile su tutto ciò che accade al Paradiso.

La miglior difesa è l’attacco: così Giuseppe cerca di depistare i sospetti di furto su di lui e dirottare tutti gli indizi sulla Venere, Irene Cipriani. Amato fa decisamente un buon lavoro, perché anche Armando inizia a sospettare di Irene. Giuseppe, infatti, riferisce ad Armando che Irene è in cerca di un abito, notizia che dice di avere appreso per caso. La Venere, vorrebbe indossarlo in occasione di una serata-evento presso la Fiera-Campionaria.

Nino non corrisponde i sentimenti di Dora perché è un giovane seminarista

Nino, si presenta all’appuntamento con le Veneri e vanno al Cinema tutti insieme. Dora è molto felice, ma la delusione è dietro l’angolo: dopo il film, il giovane Nino, scappa via subito! La Vianello, comprensibilmente, ci resta male. Le Veneri cercano di consolarla, e di capire il motivo per cui Nino è fuggito via. E’ per caso fidanzato? No. La realtà è un’altra: è un giovane seminarista. Le Veneri, scoperta la verità cercano di allontanare Dora da Nino. Ma la giovane Venere è profondamente innamorata così persevera. Avrà un’amara delusione? Oppure riuscirà a conquistare il cuore di Nino?

Marta rivede Dante, dopo la loro frequentazione a New York

Dante Romagnoli, si reca a Villa Guarnieri per informare la Contessa Adelaide e Umberto di aver pensato e proposto il Circolo per un evento di rilievo internazionale: un ricevimento per gli investitori stranieri più importanti, dove sarà presente come ospite d’onore Alan Sterling. E in questa occasione che Marta rivede Dante per la prima volta, dopo la loro frequentazione a New York.

L’organizzazione per la serata al Circolo; Irene cade nel tranello di Giuseppe Amato

Adelaide non perde tempo e si adopera immediatamente per organizzare la serata – evento al Circolo. Coinvolge naturalmente Ludovica nell’organizzazione dei preparativi, ma taglia fuori Fiorenza Gramini, cugina di Dante Romagnoli.

Vittorio e Marta sono reciprocamente nei pensieri l’uno dell’altro ma restano distanti. In verità il loro legame e il loro amore è ancora molto forte, ma per orgoglio rimangono lontani. Marta non è ancora pronta a buttarsi tutto alle spalle, dimenticando il tradimento di Vittorio.

Irene, da sempre ribelle e non molto ligia alle regole, nasconde in magazzino, uno dei vestiti della collezione del Paradiso, perché vorrebbe indossarlo per la fiera. Armando se ne accorge e pensa così di avere la conferma che aspettava e che Giuseppe abbia ragione. Ma Irene sarà veramente complice di Giuseppe Amato? Ferraris continua a sospettare di lei, anche perchè Giuseppe sta deviando i sospetti su di lei. Rocco cerca di consolare Irene, ma mentre il magazziniere prova a rincuorarla, accade un fatto del tutto inaspettato.

Il discorso al Circolo; La furia di Cosimo Bergamini e l’accusa choc contro Umberto Guarnieri

Federico prepara un discorso per Umberto in vista del ricevimento. Dante lo modifica qua e là per mettere in ombra il socio Vittorio. Beatrice, tuttavia, ha un’idea migliore per mettere in risalto Vittorio agli occhi dei presenti.

Nel frattempo Cosimo riceve un cablogramma da New York e le sue tesi complottistiche contro Umberto prendono sempre più corpo. Ludovica e Gabriella sono seriamente preoccupate per lui. Così, durante il ricevimento al Circolo, Cosimo arriva furioso e lancia un’accusa pesantissima contro Umberto Guarnieri: sarebbe lui il responsabile della morte di Achille Ravasi, ex consorte della contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Quali conseguenze avrà questa accusa infamante? I membri del Circolo crederanno a Cosimo? Oppure la reputazione del Commendatore è intatta? Come se la caverà Umberto?