Nuovi avvincenti episodi della soap di Rai 1 Il Paradiso delle Signore, che va in onda tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì alle 15.55 sull’ammiraglia Rai. Cosa sarà accaduto ai nostri beniamini? Scopriamolo assieme con le anticipazioni e la trame che vanno dall’ 11 al 15 gennaio 2021.

Il Paradiso delle Signore: Anticipazioni e trame 11 – 15 gennaio 2021. Salvatore vuole riconquistare Gabriella

Salvatore, il giovane Amato è convinto che se Gabriella avesse letto la sua lettera, nascosta dalla mamma Agnese, le cose sarebbero andate diversamente e lei non starebbe per sposare un altro uomo, Cosimo Bergamini. Ad ogni modo è deciso a non rinunciare alla donna che ama.

Ma la signorina Rossi sembra determinata a buttarsi il passato alle spalle e quindi cerca di allontanare Salvatore, dicendogli di mettere una pietra sul passato e di andare avanti. Tuttavia, anche per Gabriella la lettera nascosta da Agnese e il riavvicinamento del suo ex fidanzato è motivo di turbamento. Cosa o meglio chi deciderà di scegliere alla fine? Salvatore o Cosimo?

Primo giorno di lavoro e di scuola serale per Beatrice

Per Beatrice è il primo giorno di lavoro come assistente di Luciano, mentre la sera inizierà la scuola serale per conseguire il diploma di ragioneria. Umberto si mette in affari con il padre di Cosimo, Arturo Bergamini ma non abbassa la guardia. La situazione preoccupa la contessa Adelaide tanto che cerca di fermare il cognato dal desistere di mettersi in affari con l’uomo.

Gabriella combattuta tra Salvatore e Cosimo

Dopo aver ritrovato la lettera, Gabriella ripensa alla storia con Salvo e dice la sua prima bugia a Cosimo. Arturo e Umberto si scontrano e Bergamini inizia a indagare sulla scomparsa di Ravasi e riceve importanti informazioni da Ludovica.

La squadra ciclistica del Paradiso

Armando, Pietro e Rocco sono felici ed entusiasti di formare una squadra ciclistica del Paradiso delle Signore. Nel frattempo, Beatrice riceve una telefonata dal collegio di Serena.

Il malore di Clelia in magazzino

Intanto Irene si nasconde sempre nel magazzino perché non ha un posto dove stare, dal momento che ha litigato con il padre che l’ha cacciata di casa. E qui che la Venere vede la signorina Calligaris avere un malore, ma per paura di essere scoperta non interviene.

Le preoccupazioni di Armando

Intanto Armando Ferraris alle prese con le pene d’amore come un ragazzino, soffre per Agnese e confidandosi con Luciano ammette di essere preoccupato per il ritorno dalla Sicilia della donna con il marito.

La maglia della squadra ciclistica disegnata da Gabriella

Nel frattempo, Vittorio decide di andare a prendere al collegio la piccola Serena. Mentre al Paradiso la stilista, Gabriella è all’opera per realizzare la maglia della squadra ciclistica, e cerca di allontanare Salvatore che si fa sempre più insistente. Cerca di convincerlo a dimenticarla e voltare pagina.

Preoccupazione per Clelia; i sentimenti di Laura

Luciano è preoccupato per le condizioni di salute di Clelia e insiste per far venire il medico al Paradiso. Marcello vedendo il suo socio in difficoltà lo invita a non pensare più al passato e di chiudere con Gabriella. Ma il giovane Amato si strugge d’amore e si confida con l’altra socia, Laura, non accorgendosi che la donna ha iniziato a provare dei sentimenti per lui. Rocco nel frattempo aiuta Irene a trovare una sistemazione.

Agnese decide di lasciare Armando

Giuseppe, è tornato a pieno diritto nella vita di Agnese e accampa diritti da marito, spadroneggiando nella sua vita tanto che la donna, pur con grandissima sofferenza decide di lasciare Armando.

Il confronto tra Salvatore e la mamma Agnese

Salvatore affronta definitivamente la madre: il confronto fra Agnese e il figlio, sulla lettera nascosta a Gabriella è alquanto doloroso per entrambi. Lui rivendica il sacrosanto diritto di decidere autonomamente della propria vita, e lei si giustifica dicendo che lo ha fatto per amor suo e per non vederlo più soffrire.

Bergamini ricatta Umberto

Arturo Bergamini, ricatta Umberto riguardo alla questione Ravasi; Adelaide, sempre più preoccupata, invita il cognato a non mettersi contro di lui. Nel frattempo, Cosimo propone a Federico di aiutarlo a rinnovare l’immagine della Ditta Palmieri.