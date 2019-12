Cosa ci riserveranno le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore? Eccovi alcune succulente anticipazioni che vanno da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre 2019. Riccardo riuscirà a farsi perdonare da Angela? Salvatore e Marcello riusciranno a dare una svolta alla loro vita? E le trame dei Brancia e dei Guarnieri, per spingere Riccardo fra le braccia di Ludovica, andranno a buon fine?

Il Paradiso delle Signore 4: anticipazioni trame 9-13 dicembre 2019

Le storie del Paradiso delle Signore, sempre più avvincenti questa nuova settimana ci proporranno:

Il ritorno come capo commessa -almeno provvisoriamente- di Clelia Calligaris,

Federico comunicherà ai suoi genitori che non potrà raggiungerli per Natale,

Ludovica non si rassegnerà a “perdere” nuovamente Riccardo, che pare avere occhi per tutte le ragazze tranne che per lei,

Marta inizierà ad accusare i primi malesseri della gravidanza,

Silvia sarà molto gelosa di Clelia,

Cosimo cercherà di conquistare Gabriella.

Clelia riprende il suo posto come capo commessa, Federico non torna per il Natale

Nella scorsa settimana abbiamo visto che fa ritorno a Milano Clelia Calligaris, per espletare alcuni documenti relativi alla morte del marito. Il rincontro con il ragionier Cattaneo pare annullare i mesi di distanza e separazione. La loro attrazione è tangibile, stavolta sfocerà i una storia?

I dubbi di Silvia Cattaneo

Silvia, messa al corrente dal marito che Clelia Calligaris è tornata a Milano confiderà le sue paure al figlio Federico che a sua volta comunicherà alla madre che non potrà fare ritorno per le festività Natalizie, come aveva detto in un primo momento.

La Calligaris, nel frattempo riprenderà il suo posto di capo- commessa al Paradiso, (provvisoriamente) su precisa richiesta di Vittorio Conti. La Molinari, infatti dovrà assentarsi per qualche tempo, per problemi di salute.

La paure di Agnese Amato

Intanto Agnese, non vede di buon occhio Marcello di cui non si fida e chiederà ad Armando di prendere informazioni. Teme che la frequentazione con suo figlio Salvatore, possa portare quest’ultimo, nella cattiva strada.

Ludovica mette in difficoltà Angela

Ludovica non si rassegnerà a perdere il suo amato Riccardo, così accortasi delle continue attenzioni che il giovane ha per Angela, la metterà in imbarazzo al circolo.

La contessa continuerà a tramare affinchè il nipote si fidanzi con Ludovica Brancia, per poter mettere le mani sul patrimonio della ragazza e della madre. Organizzerà una gita che coinvolgerà anche Riccardo e Umberto.

Marta ha un malore, Cosimo cercherà di conquistare Gabriella

Intanto, i coniugi Conti di ritorno da Parigi, riprendono il tran tran quotidiano, più innamorati che mai, ma una nuvola offuscherà la loro felicità.

Marta, infatti, avrà un malore: dei dolori al ventre che fanno supporre il peggio per la gravidanza. Il marito le raccomanda di stare a riposo, di pensare al bene del bambino e prendersi quindi una pausa dal lavoro.

La situazione di Gabriella e Salvatore non è per niente serena: lui ha perso il lavoro e lei è proiettata sempre più ad un successo strepitoso. Di questa situazione approfitta Cosimo, che cercherà di conquistare la stilista arrivando persino ad offrire a Salvatore di finanziare il suo progetto di comprare la caffetteria.

Marcello e le scommesse sui cavalli

Anche Marcello vuole riscattare la caffetteria con Salvatore e decide di scommettere sui cavalli per poter racimolare la somma. Inaspettatamente, a sostenerlo in questo c’è anche Roberta e questo dà al ragazzo una carica e una fiducia in sé stesso, che lo renderà più sicuro.

La gelosia di Silvia

Intanto al Paradiso, Clelia è tornata e si trova sempre più spesso a contatto con Luciano. Silvia, è in preda alla gelosia tanto che chiede ad Agnese di tenere d’occhio suo marito.

Il mostro della gelosia prende il sopravvento nel corso della settimana, quando il ragioniere dovrà trattenersi qualche ora in più al lavoro per dei conteggi.

Silvia immagina le cose peggiori: un tradimento e il marito nelle braccia dell’altra donna, tuttavia la serata prenderà una piega inaspettata per la donna.

Insomma, tante carne al fuoco per le nuove puntate del Paradiso Delle Signore, che andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai 1.

Chi ha il coraggio di mancare?