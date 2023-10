Cosa accadrà nelle puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 7 al 13 ottobre? L’ottava stagione della soap ci riserva nuovi colpi di scena, e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo. Adelaide è pronta a uscire di scena per un po’, mentre Maria resterà delusa dal mancato rientro di Vito a Milano, e Marcello cercherà di riconquistare la fiducia del fratello Matteo.

Anticipazioni settimanali il Paradiso, Adelaide esce di scena

Con l’aiuto di Umberto e Flora, Adelaide riesce a convincere sua figlia a passare un po’ di tempo insieme. Odile però non ha alcuna intenzione di lasciare Ginevra, e tocca alla contessa recarsi nella città svizzera, per recuperare la fiducia della ragazza.

La contessa è al settimo cielo, e non indugia a decidere di mettersi in viaggio, e lasciare Milano fino a data da destinarsi. Assisteremo quindi all’uscita di scena di Adelaide, che per diverso tempo non sarà più presente nel cast della soap perché impegnata a Ginevra con la figlia.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Maria delusa da Vito

Maria deve fare i conti con l’assenza prolungata di Vito. La giovane scopre infatti che il soggiorno in Australia è più lungo del previsto, e Vito non rientrerà a breve. Tutto questo non fa che acuire la crisi di coppia. Ciro se ne accorge. Il padre della giovane stilista del grande magazzino milanese non può non accorgersi che le cose tra la figlia e il ragazzo non vanno affatto bene e decide di indagare per scoprire i motivi della crisi.

Marcello tenta di recuperare il rapporto con Matteo nelle prossime puntate Il Paradiso

Marcello cerca in tutti i modi di recuperare il rapporto con il fratello Matteo. Quest’ultimo però nutre moltissimi dubbi nei confronti di Barbieri, e l’impresa si rivelerà tutt’altro che semplice.

Marcello chiede a Matteo di lavorare al suo fianco come consulente, ma il fratello rifiuta. Poco dopo per il giovane Portelli si presenta una bella opportunità, quando scopre che al Paradiso cercano un nuovo contabile. Il giovane decide di inviare la sua candidatura. Riuscirà a ottenere il lavoro? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera pomeridiana di Rai 1. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.