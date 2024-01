Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 6 al 12 gennaio 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati e con il fiato sospeso davanti al teleschermo. Riflettori puntati su Matilde, che dopo il suo rientro a Milano, rivede Vittorio, e su Delia, salvata da Botteri da una situazione pericolosa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Matilde rivede Conti

Il ritorno di Matilde a Milano la porta a dover gestire la difficile situazione con il marito e a rivedere Conti. Con il passare dei giorni appare sempre più evidente la volontà della donna di chiudere con il marito e andare avanti per la sua strada. Lei e Vittorio sono sempre più . legati, ma il loro idillio rischia di essere rovinato dalle interferenze di Tancredi.

L’investigatore non li perde di vista un secondo, e quando Conti inizia a sospettare di essere seguito per conto di Tancredi si confronta con il rivale. Anche Matilde affronta di petto l’uomo ed è lei stessa a chiamare i Carabinieri per farsi denunciare. Tancredi rivela solo a Marta del suo scontro con Matilde.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Delia in pericolo

Delia è entusiasta all’idea di avere un ammiratore misterioso che vuole incontrarla al più presto. Il giovane decide di farsi avanti e darle un appuntamento per poter stare un po’ di tempo da soli. Lo strano comportamento del misterioso corteggiatore però, finisce per insospettire lo stilista del Paradiso Botteri.

Gianlorenzo indaga su di lui fino a scoprire che non ha buone intenzioni. Il suo gesto riesce a salvare Delia da una brutta situazione.

Maria costretta a mentire a Vito nelle prossime puntate de Il Paradiso

Vito fa una sorpresa a Maria, e la porta a vedere una casa che intende acquistare per loro. Nel corso della visita nota il braccialetto che le ha regalato Matteo e chiede spiegazioni. Maria è costretta a inventarsi una scusa.

Matteo viene a sapere che Vito intende comprare una casa per sé e per la futura moglie, mentre Vito nota proprio nell’ufficio di Matteo il braccialetto che aveva visto a Maria e si insospettisce.

La ragazza accusa Matteo di aver fatto in modo che Vito notasse il braccialetto. Per far capire a Matteo di lasciarla in pace Maria fa un gesto plateale verso Vito.

Il Paradiso spoiler, cos’altro accade?

La relazione fra Elvira e Tullio va avanti a gonfie vele, ma Salvo non molla la speranza di riuscire ad avvicinarsi alla ragazza e si concentra sull’idea del night club per tentare di riconquistare la Venere.

Umberto e Adelaide fanno una sorpresa a Marta per tirarle su il morale dopo la rottura con l’ex fidanzato in America. I due hanno un piano per cercare di convincere Marta a rimanere a Milano. Il loro intervento sembra portare ai risultati sperati, e Marta informa Vittorio della sua decisione di rimanere nel capoluogo lombardo.

In caffetteria tutto è pronto per il grande evento della sera e Marcello chiede alla Contessa di passare a trovarlo. Adelaide – in procinto di partire per Ginevra – chiede a Marcello di incontrarsi. La donna ha preso una decisione definitiva riguardo al loro rapporto e vuole parlarne con lui. Nel frattempo Umberto prova a convincerla a rimanere in villa.

Elvira si complimenta con Salvo per la riuscita della serata in caffetteria, riaccendendo così le sue speranze di conquistarla.

Per la prima volta Marta e Matilde si incontrano e parlano di Vittorio e Tancredi. Proprio

le parole di Marta spingono Matilde a chiedere a Tancredi un ultimo incontro.

Per la prima volta Marta e Matilde si incontrano e parlano di Vittorio e Tancredi. Proprio le parole di Marta spingono Matilde a chiedere a Tancredi un ultimo incontro.