Cosa accadrà nelle puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 30 settembre al 6 ottobre? L’ottava stagione della soap è entrata nel vivo e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni settimanali il Paradiso

Salvo non ha mai creduto all’esistenza di un fidanzato di Elvira. Il barista ha sempre pensato che si trattasse di un’invenzione della ragazza, forse creata per non darle illusioni. In cuor suo Salvatore ha sempre sperato di riuscire a far breccia nel cuore della ragazza, ma presto deve arrendersi davanti a una sorpresa inaspettata e spiazzante.

Tutto ha inizio quando Tullio varca la soglia della caffetteria, presentandosi senza troppi giri di parole come il fidanzato di Elvira.

Per Salvo è un duro colpo, che lo costringe a guardare in faccia la realtà. Improvvisamente capisce che Elvira non ha raccontato bugie sul nuovo fidanzato che le ha fatto perdere la testa.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Adelaide vuole abbandonare villa Guarnieri

Adelaide fa fatica ad accettare il rifiuto della figlia Odile e medita di lasciare villa Guarnieri. La contessa si mostra particolarmente provata, e solo grazie al sostegno di Umberto riesce a ritrovare un po’ di serenità. Ma all’interno di quelle mura ci sono troppi ricordi dolorosi, e abbandonare la tenuta le sembra la sola via possibile per riprendere in mano le redini della sua vita.

Nelle prossime puntate Il Paradiso c’è spazio anche per le vicende di Marcello – che dopo aver raccolto un po’ d’informazioni sul suo passato familiare e sul fratello segreto che ha scoperto solo ora di avere – prova a ricostruire un legame affettivo con lui. Marcello vuole conoscere meglio Matteo, e per questo organizza una cena per passare un po’ di tempo insieme. Peccato che Matteo non abbia nessuna intenzione di recuperare il legame con il fratello, e parlando con sua madre dichiara di voler cancellare il giovane Barbieri dalla sua vita e voltare pagina definitivamente.

Come reagirà Marcello davanti a questa decisione? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera pomeridiana di Rai 1. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.