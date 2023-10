Cosa accadrà nelle puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 28 ottobre al 3 novembre? L’ottava stagione della soap ci riserva nuovi colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati e con il fiato sospeso davanti al teleschermo.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Tancredi spietato con Matilde

Nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap vedremo Matilde intenta a portare avanti le trattative per la vendita del terreno dove sorgeva la fabbrica Frigerio a Ezio e Gloria. Nel frattempo Umberto non si fa scrupoli, e fa di tutto per convincere Tancredi ad agire alle spalle della moglie. Il commendatore fa una proposta a Tancredi per rovinare i Colombo.

A sorpresa però, è Matilde a fare un gesto che spiazza il marito. La donna finisce per lasciarsi andare nuovamente tra le braccia di Conti, ignara che il marito la stia spiando. Il momento magico tra Matilde e Vittorio fa scattare in Tancredi il desiderio di vendicarsi sulla moglie, mettendole i bastoni tra le ruote. Pur tacendo alla moglie il fatto di averla sorpresa in teneri atteggiamenti con Conti, l’uomo diventa sempre più spietato con Matilde.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, bacio tra Matteo e Maria

Tra la stilista e il contabile scatta un bacio. Tutto ha inizio quando Matteo rimane vittima di un’aggressione e viene soccorso da Maria, che lo ospita in casa e lo cura. Quando Irene e Clara scoprono cosa è accaduto mostrano il loro disappunto verso la decisione della stilista.

Una volta rimesso, Matteo è in procinto di lasciare la casa delle ragazze, ma prima di uscire bacia Maria, mettendola ancora più in confusione nel legame con Vito. Se da un lato il contabile spera di portare avanti la relazione, Maria si pente immediatamente di quel gesto e cerca di correre ai ripari. La stilista assume un atteggiamento freddo e scostante con Matteo, lasciandolo senza parole.

Concetta ostacolata nel lavoro nelle prossime puntate de Il Paradiso

Nelle prossime puntate Il Paradiso ci sarà posto anche per Concetta, costretta a fare i conti con la reazione di Gianlorenzo. Lo stilista della collezione maschile non vede di buon occhio l’assunzione della madre di Maria come nuova sarta a Il Paradiso e non fa niente per nascondere il suo disappunto. Madre e figlia si trovano così ad affrontare situazioni difficili, che potrebbero compromettere il loro operato. Gianlorenzo finirà per tornare sui suoi passi e tornerà così l’armonia nel team del Paradiso?

Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera pomeridiana di Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.