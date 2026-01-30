Sarà una settimana decisamente ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore. Gli episodi in onda su Rai Uno dal 2 al 6 febbraio vedranno al centro delle trame Agata, che riceverà una proposta di lavoro importante. La giovane però sarà titubante nell’accettarla, perché questo significherebbe lasciare Milano e allontanarsi da Mimmo. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni Il Paradiso: proposta di lavoro ad Agata

La giovane Puglisi riceve una importante proposta lavorativa, che per lei potrebbe significare una svolta decisiva. L’unico neo di questa nuova opportunità è che – per poterla cogliere – la ragazza dovrebbe allontanarsi da Milano e trasferirsi a Firenze.

Il suo pensiero a quel punto va alla relazione che da qualche tempo intrattiene con Mimmo: il giovane è sempre più indaffarato alla Caffetteria e accettare il trasferimento significherebbe allontanarsi da lui.

Nonostante Mimmo la incoraggi ad accettare l’offerta, dopo averci pensato a lungo, la figlia di Ciro è pronta a rinunciare al lavoro pur di poter stare accanto al fidanzato: un sacrificio che non passa certo inosservato agli occhi del ragazzo. Resosi conto che l’amata sarebbe disposta a rinunciare a questa opportunità per amore, Mimmo prende una decisione che potrebbe cambiare il loro futuro.

IPDS trame al 6 febbraio: Matteo diventa delegato di produzione

Nel frattempo Umberto è alle prese con grossi problemi nella produzione cinematografica, e pensa di risolverli chiedendo a Matteo di diventare delegato alla produzione. L’offerta che gli fa è veramente allettante, e Portelli finisce per accettare. La notizia da un lato entusiasma Odile, mentre dall’altro scatena la gelosia di Ettore.

Il Paradiso delle signore, trame settimanali

Enrico è certo di aver fatto la scelta giusta, assumendo il controllo dell’eredità Moretti. Ma l’arrivo di Di Meo mette a dura prova la sua convinzione. Brancaccio approfondisce le responsabilità avute da Di Meo su una complicazione che è seguita a un delicato intervento chirurgico.

Per Rosa e Marcello i problemi sono tutt’altro che risolti: i due provano a confrontarsi, ma la distanza tra loro sembra ormai insanabile. A complicare ancora di più la situazione c’è poi la forte intesa professionale che Marcello percepisce tra la Camilli e Tancredi, e che lo porta a temere che quest’ultimo possa cercare di insinuarsi nel loro rapporto. I suoi timori risultano fondati: Sant’Erasmo infatti, confessa a Rosa i suoi sentimenti. Quando lei, sconvolta, racconta tutto a Marcello, lui decide di affrontare il “rivale”.

Cos’altro accadrà nella serie tv di Rai Uno?

I fratelli Marchesi si trovano a dover fronteggiare un’emergenza familiare. Il regista del musicarello sceglie il Paradiso come location per il suo film, provocando la delusione di Ettore, che teme che la GMM possa essere messa in secondo piano. Irene invita Cesare a cena, ma l’arrivo improvviso di Johnny rovina l’atmosfera tra i due.

Mimmo e Agata fanno insieme un sopralluogo a Firenze, mentre nella metropoli milanese Concetta cerca di darsi da fare per trovare un collaboratore per Ciro alla Caffetteria.

Mentre Matteo è totalmente preso dal musicarello, Fulvio riceve l’incarico di sostituirlo temporaneamente. Questo nuovo incarico, seppur provvisorio, gli permette di ritrovare l’entusiasmo iniziale e la fiducia nelle sue capacità.

Greta affronta duramente Odile, dopo aver saputo che Ettore le ha rivelato il vero motivo del suo viaggio a Londra. Poco dopo si scusa, anche se un gesto ambiguo finisce per sollevare molti dubbi sul sincero pentimento della Marchesi.

Marcello e Rosa – dopo averne parlato a lungo – decidono di prendersi una pausa di riflessione.