Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 17 al 23 febbraio 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo con il fiato sospeso. Riflettori puntati su Matilde – sempre più gelosa del feeling tra Vittorio e la sua ex Marta – e su Vito, che deciderà di fare un passo indietro con Maria.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: la gelosia di Matilde

Nelle prossime puntate Il Paradiso 8 assisteremo alla confessione che Marta farà a Matilde. La ex di Vittorio infatti le dirà di avere avuto pieno appoggio da Conti per la realizzazione del servizio fotografico legato all’apertura della casa famiglia per ragazze madri.

La notizia non farà affatto piacere a Matilde, che vedrà in questo nuovo episodio una ulteriore conferma del fatto che il compagno sembrerà aver riscoperto un certo feeling con la sua ex. Tutto questo non potrà che aumentare quella gelosia che Matilde da tempo prova nei confronti del rapporto tra Marta Guarnieri e Vittorio.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Vito si allontana da Maria

Nelle puntate in onda dal 17 al 23 febbraio ci sarà spazio anche per le vicende di Maria e Vito. Quest’ultimo – dopo aver scoperto di essere stato tradito – non riuscirà a trattenere la sua delusione nei confronti della fidanzata. Dopo la confessione della stessa Maria su quanto è accaduto tra lei e Matteo nei mesi precedenti, il giovane si mostrerà amareggiato per le bugie della sua compagna e deciderà di fare un passo indietro.

Inizierà così a mostrarsi particolarmente freddo con la stilista, ed il suo comportamento rischierà di compromettere il loro rapporto a pochi mesi dalle nozze che hanno programmato.

La speranza di Maria nelle prossime puntate de Il Paradiso

Il rapporto tra la stilista e Vito sembrerà migliorare quando i due si troveranno a dover collaborare per questioni lavorative. Maria Per un attimo la Puglisi si illuderà che tra loro possa tornare il sereno, ma possiamo anticiparvi che non sarà così. La delusione di Vito continuerà ad alimentare la sua freddezza nei confronti della stilista, e al momento non sappiamo se tutto questo finirà per convincerlo ad annullare le nozze ormai imminenti.

Nel frattempo Armando cercherà di cancellare il dolore lasciato dalla partenza di Agnese e dalla fine della loro relazione. Sembra proprio che l’impegno di Marcello, Salvatore e Rosa stia dando i suoi frutti, visto che la “missione d’amore” organizzata dal terzetto per far uscire il magazziniere da quello stato di apatia in cui era sprofondato lo porterà a trascorrere del tempo con Alba. Il Ferraris cercherà di conoscere meglio la donna. Nuova love story all’orizzonte? È ancora presto per dirlo!

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.