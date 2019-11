ll Paradiso delle Signore torna con nuove puntate e nuove dinamiche. Eccovi di seguito le anticipazioni delle trame della soap di Rai 1 che vanno dall’11 al 15 novembre 2019. Cosa sarà successo ai nostri protagonisti? Riccardo e Nicoletta potranno finalmente coronare il loro sogno d’amore? E Adelaide ed Umberto, riusciranno a mettere le mani sul patrimonio dei Brancia? Vediamo di scoprire cosa succede nel magazzino più bello di Milano.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame 11-15 novembre 2019

Il Paradiso delle Signore è arrivato alla sua quinta settimana di programmazione e gli ascolti paiono premiare la soap prodotta da Aurora tv che va in onda tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì alle 15.40 su Rai 1.

La partenza di Nicoletta per Bari e la separazione da Riccardo?

Nicoletta ormai non può più fare a meno di nascondere il sentimento che ancora nutre per Riccardo padre di sua figlia. La donna è rimasta malissimo della notizia che le ha dato il marito Cesare, di un loro imminente trasferimento a Bari. La madre di lei, Silvia, tuttavia, sapendo che la figlia è ancora innamorata di Riccardo preme per una partenza immediata della coppia.

Quindi, in vista del trasferimento a Bari di Nicoletta e Cesare, Silvia prepara tutto il necessario per il trasferimento: bagagli, bauli e fa in modo di facilitare la partenza degli sposini. Dal canto suo, Nicoletta fa finta di accettare tutto di buon grado ma la realtà è un’altra.

Marcello inizia a lavorare alla Caffetteria con Salvatore

Nel frattempo, Marcello Barbieri scavezzacollo senza arte né parte si è licenziato dal suo precedente lavoro di autista per la famiglia Brancia. Così, sapendo che alla caffetteria, Anita ha preso un periodo di tempo per sè, causa impegni familiari, si presenta al bar e si propone come nuovo cameriere.

La perfidia di Irene ai danni di Rocco Amato

Quest’anno è entrato a far parte del cast Rocco Amato (Giancarlo Commare), cugino di Salvatore. Il ragazzo non brilla certo per modi o acume, ma alla base c’è che è un bravo ragazzo, anche se analfabeta. A prenderlo di mira è infatti la perfida Irene che essendosi accorta delle difficoltà del ragazzo cerca di metterlo in ridicolo di fronte alle altre Veneri. Ma in suo aiuto arriva Armando Ferraris (Pietro Genuardi) capo magazziniere.

Un editore è interessato al libro di Federico Cattanaeo

Presto farà ritorno a Milano, dopo la leva militare, Federico Cattanaeo, scrittore in erba, fidanzato di Roberta. Quest’ultima riceve al lettera di un editore che sarebbe interessato a pubblicare il romanzo del suo fidanzato. E’ naturalmente, molto felice della cosa, e farà di tutto per farla andare in porto.

Il video promozionale del Paradiso e il piano di Nicoletta e Riccardo

Nel frattempo a casa Cattaneo si sta girando il video promozionale per il paradiso. I protagonisti sono Nicoletta, Cesare e la bimba Margherita. L’idea è quella di dare un’immagine rassicurante e unita della famiglia. In realtà nessuno sa che Nicoletta sta recitando la parte dell’adorabile mogliettina e che in realtà sta tramando di fuggire all’estero con la figlia e il suo amato Riccardo. Ci riuscirà?

Intanto, fa ritorno al Paradiso, Elsa che assieme a Marta e Vittorio sta girando il video promozionale.

Una fidanzata per Rocco

Secondo la signora Agnese Amato, ormai modellista del Paradiso, il nipote Rocco avrebbe bisogno di una fidanzata e individua in Maria Puglisi, la nipote di Rosalia, la candidata perfetta. Così, Agnese prima di recarsi a lavorare, chiama la Caffarelli per organizzare un incontro e per proporre la ragazza come nuova Venere, così da stare a stretto contatto del nipote.

Roberta si accorge grazie a Marcello del raggiro dell’editore

Nel frattempo Roberta è al settimo cielo perché pensa che l’editore sia in buona fede e non vede l’ora che il romanzo del suo fidanzato sia pubblicato. In realtà, l’uomo non è sincero ma anzi cerca di raggirarla. A metterla in guardia c’è Marcello che le dice di aprire bene gli occhi e di capire cosa voglia sostanzialmente da lei, l’editore.

Un nuovo video per il Paradiso e il malore di Marta

Nel frattempo al Paradiso tutto è pronto per un altro video. Stavolta i protagonisti sono Paola e il marito, Franco di cui parla tanto ma che nessuno ha mai visto né conosciuto. Sarà Mark Caltagirone? 😊

E puntualmente, il marito non si presenta all’appuntamento per un impegno di lavoro improvviso. A prendere il suo posto sarà Vittorio che ballerà con Paola Galletti. È sera quando Marta accusa un lieve malessere e il marito premuroso si preoccupa ma poi, realizza che la moglie potrebbe essere incinta.

L’album di fotografie di Riccardo e Marta

Marta riavutasi dal malore chiama il ginecologo appena Vittorio esce di casa. La donna riceve la visita del fratello, che le regala un loro album di fotografie di quando erano bambini. Marta rimane piacevolmente sorpresa del regalo del fratello anche se ignora che è un addio: Riccardo infatti, sta progettando di lasciare l’Italia e fuggire con Nicoletta e la piccola Margherita.

Le riprese del Carosello e l’imbarazzo delle Veneri

Intanto, al Paradiso arriva il momento delle riprese per il Carosello. Le veneri sono emozionatissime e in particolar modo Roberta è in forte imbarazzo. Ad aiutarla a superare il momento di difficoltà è inaspettatamente, Marcello. La donna smaschera l’editore e ringrazia Marcello.

Il piano di Umberto e Adelaide continua, fino a che punto si spingeranno?

Intanto la Contessa e il cognato Umberto sono sempre più uniti e tramano di portare via il patrimonio ai Brancia. Fino a che punto sono disposti ad arrivare? Umberto arriverebbe anche a sedurre Flavia, ma Adelaide sarebbe d’accordo, visto che i due ora sono anche amanti?

Le bugie di Riccardo per poter fuggire con Nicoletta

Nel frattempo il giovane rampollo dei Guarnieri inganna i suoi amici di sempre, Ludovica e Cosimo brindando ad una nuova vita senza Nicoletta, quando in realtà il ragazzo sta organizzando la fuga con l’amata.

Rocco conosce Maria ma sembra più interessato a Marina

Il giovane Rocco, stenta ad abituarsi alla vita milanese e per fare contenta la zia conosce Maria, tuttavia non prova un grande interesse. Infatti è parecchio interessato invece a Marina, giovane Venere che lo tratta sempre bene.

La telefonata della Banca alla Contessa

Nel frattempo, a villa Guarnieri la Contessa riceve la telefonata del suo Direttore della Banca che gli comunica un ingente spostamento di denaro dal suo conto – che gestisce Riccardo- a quello di un conto statunitense, da parte proprio di Riccardo.

Cosa sta succedendo? Intanto Riccardo non ce la fa a mentire a Cosimo e confessa all’amico che in realtà ha intenzione di fuggire all’estero con Nicoletta e sua figlia.

Bergamini messo alle strette, confessa tutto alla Contessa

Bergamini, è messo alle strette da Adelaide che – insospettita dalla telefonata del Direttore della Banca – costringe Cosimo a dirle la verità, e così viene a conoscenza del piano del nipote.

Il video Promozionale di Irene

Nel frattempo arriva il turno di Irene di girare il video per il Paradiso e dovrà interpretare Jakie.

La fuga di Riccardo e Nicoletta è compromessa

La zia di Riccardo, la Contessa Adelaide escogita un piano per fermare la fuga del nipote e Nicoletta che comunica immediatamente a Cesare, marito della donna.

Infatti, i due ragazzi convinti di avere tutto sotto controllo per la loro fuga dovranno arrendersi all’evidenza perché Cesare farà una mossa del tutto inaspettata che manda in fumo il progetto dei due adulteri.

Naturalmente i coniugi Cattaneo, del tutto ignari del piano di fuga della figlia con Riccardo, passeggiano con la nipotina non sospettando nulla. Cosa accadrà? La fuga dei due giovani, è solo rimandata o il loro amore dovrà interrompersi per sempre?