L’appuntamento con “Il Paradiso delle Signore” è stato confermato nella prossima stagione televisiva. I nuovi episodi della soap di Raiuno andranno in onda a partire dal prossimo 9 settembre. Una stagione che si preannuncia ricca di colpi di scena in particolare per il personaggio della Contessa Adelaide interpretata da Vanessa Gravina. Oltre a scoprire di essere stata ingannata da Umberto sul caso Hofer, nella sua vita farà capolino anche Odile, la figlia che lei aveva creduto fosse morta dopo il parto.

“Il Paradiso delle Signore 9”, intervista a Vanessa Gravina

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Vanessa Gravina che ci ha regalato qualche anticipazione interessante sul suo personaggio: “In questa nuova stagione ci dobbiamo aspettare tante emozioni che sono quelle che ho vissuto io sin dalla prima volta che ho incontrato Arianna che interpreta mia figlia Odile. Con lei ho fatto il primo provino, era la quinta ragazza di cinque candidate e appena mi è capitava davanti agli occhi ho avvertito una sensazione particolare. Mi sono rivista in lei, stessa voce e stessi occhi. Odile è la Adelaide di venti anni fa. A farla da padrone non saranno però solo le emozioni ma anche i contrasti. Odile è una ragazza che è stata sradicata dal suo mondo, dal suo ambiente sociale, è orfana dei genitori adottivi e si porta dietro un bagaglio molto importante. In alcuni momenti, tra lei e la Contessa Adelaide ci sarà un palleggio molto interessante, umano, vivo. Spero che il pubblico possa appassionarsi al loro rapporto”.

Nella scorsa stagione, la Contessa Adelaide è uscita allo scoperto con Marcello. Una grande passione segnata anche da momenti di alti e bassi. Sul loro rapporto, la Gravina ha rivelato: “Marcello si conferma meraviglioso nei confronti delle esigenze di Adelaide. E’ un uomo accudente, innamorato. Non dobbiamo però dimenticare che c’è sempre di mezzo lo zampino di Umberto Guarnieri e questo sarà motivo di grandi ribaltamenti della trama. Umberto continuerà ad essere un grande manipolatore e questo porterà il corso della storia a vivere dei momenti estremi, di grande drammaticità, di conflitti e di abbandoni da parte di alcuni componenti della famiglia”.

Viene da chiedersi però se la Contessa Adelaide, da sempre invaghita di Umberto, gli continui a salvare la faccia per amore o per senso di protezione. A tal proposito l’attrice ha dichiarato: “Umberto è un personaggio complesso, molto contorto e come tale fa vivere a chi gli sta accanto tutta una serie di emozioni. Umberto è un grande imprenditore, leader, uno che sa vendere bene la pelle. All’inizio la Contessa lo tollera per cercare di tenere in piedi la famiglia soprattutto per amore di Marta, sua figlia. Umberto fa parte della vita di Adelaide da sempre, è indispensabile per lei, non riesce a farne a meno, così come viceversa”.