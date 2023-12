Quando ricomincia Il Paradiso delle Signore? Sono moltissimi i fans che – in questi giorni – si stanno chiedendo quando riprenderanno le puntate inedite Il Paradiso su Rai Uno. Dopo lo “stop” nella settimana di Natale – la soap italiana non si presenta al consueto appuntamento nel daytime di Rai Uno neppure nell’ultima settimana dell’anno. La soap italiana in pausa: quando tornerà a farci compagnia?

Il Paradiso delle Signore 2024, quando in TV?

Il palinsesto Rai ha deciso di mettere in pausa la soap nella settimana di Natale. L’appuntamento con le vicende di Tancredi e Matilde riprenderanno martedì 2 gennaio 2024, con la messa in onda della puntata 75 – stagione Daily 6, che verrà trasmessa a partire dalle ore 16.00 su Rai Uno. Subito dopo la messa in onda in TV, l’episodio sarà reso disponibile anche in streaming in diretta su RaiPlay, dove è possibile vedere tutte le puntate già trasmesse anche on demand.

Il Paradiso delle Signore, dov’eravamo rimasti?

Per ingannare l’attesa che si separa dai nuovi episodi inediti, e farci trovare preparati al suo ritorno sui teleschermi, riassumiamo brevemente le trame delle ultime puntate Il Paradiso. Nell’episodio 74 – andato in onda il 22 dicembre – abbiamo assistito all’imbarazzo di Maria davanti al regalo di Natale di Matteo, e alla sconcertante scoperta sull’identità del misterioso bambino comparso improvvisamente al Paradiso. Marta non è riuscita a trovare ancora il coraggio per confrontarsi con Umberto e rivelargli quella relazione avuta in America.

Se da un lato l’ultima puntata del 2023 Il Paradiso ha portato alcune risposte – come quella legata alla verità sul misterioso bambino e sua madre – dall’altro ha lasciato aperte molte domande. Marta troverà il coraggio di confessare a Umberto la love story americana, e come reagirà lui? Le risposte arriveranno con le prime puntate 2024 Il Paradiso in onda a partire da martedì 2 gennaio alle 16.00 su RaiUno.

Per scoprire qualcosa di più ed essere sempre aggiornati sulla vostra soap preferita, cari amici lettori, vi invitiamo a seguirci.