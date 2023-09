Il Paradiso delle Signore continua con i nuovi episodi inediti dell’ottava stagione, che ogni giorno tengono incollati davanti al teleschermo migliaia di fans. Cosa accadrà prossimamente nella soap in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni nuove puntate Il Paradiso: Maria e Ciro ai ferri corti

Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore vedremo Maria al centro dei riflettori. La stilista si troverà infatti alle prese con una crisi sentimentale. Il suo rapporto con Vito sarà messo in discussione dall’arrivo di Matteo Portelli. Il fratellastro di Marcello Barbieri riuscirà infatti a fare breccia nel suo cuore, portandola a riflettere sulla sua relazione.

Vito le invierà un regalo dall’Australia, ma lei non gradirà affatto il dono e si renderà invece conto di essere sempre più distante da lui. Tutto questo la porterà a prendere una decisione improvvisa e inaspettata, che non farà affatto piacere a suo padre Ciro.

Il modo di fare impulsivo della ragazza – che sembrerà voler sempre fare di testa sua – finirà infatti per deludere il genitore nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore 8, tanto che tra padre e figlia si creerà un clima piuttosto teso.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Alfredo nei guai

Le anticipazioni sulla soap ci rivelano che nei prossimi episodi ci sarà spazio anche per Alfredo, che si ritroverà costretto a fare i conti con le incessanti richieste di Irene. La ragazza sognava una vita agiata e di lusso, e lui si vedrà costretto a fare qualcosa di più per non deludere le sue aspettative.

I propositi del giovane sembreranno dare i suoi frutti, e lui inizierà a stupire la sua amata con doni sempre più belli e costosi. Tutto ciò farà felice Irene, ma al tempo stesso finirà per mettere nei guai Alfredo. Dove avrà racimolato i soldi per quei regali, che non avrebbe potuto permettersi? La verità non tarderà a venire a galla e il ragazzo si troverà coinvolto in un guaio, dal quale potrebbe risultare difficile uscire in tempi brevi.

Per scoprire qualcosa di più su questa vicenda, cari amici lettori, vi invitiamo a seguirci. Vi ricordiamo che- dopo la messa in onda degli episodi sulla rete ammiraglia Rai – potete rivedere le puntate Il Paradiso delle Signore 8 anche sulla piattaforma RaiPlay.