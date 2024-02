Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 24 febbraio al 1° marzo 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo con il fiato sospeso. Riflettori puntati su Vito e Maria, e sulle conseguenze della rivelazione di lei che porteranno la coppia a una rottura a poche settimane dal matrimonio.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Nozze annullate tra Vito e Maria

Nelle prossime puntate Il Paradiso 8 assisteremo all’epilogo della storia tra Vito e Maria. L’ex contabile del grande magazzino non riuscirà a superare il dolore provato nell’apprendere il tradimento della stilista con Matteo Portelli, e deciderà di porre fine alla loro relazione.

Per lui inizierà un periodo particolarmente difficile che riuscirà a superare solo grazie alla presenza costante dell’amico Alfredo. Quest’ultimo gli darà tutto il supporto morale e il sostegno necessario per superare la delusione causata dalla rottura con Maria Puglisi.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Ciro deluso dalla figlia discute con Concetta

Nelle puntate in onda dal 24 febbraio al 1° marzo ci sarà spazio anche per Ciro Puglisi, che mostrerà tutta la sua delusione per la rottura tra la primogenita e Vito. L’uomo si mostrerà particolarmente duro nei confronti della figlia, ribadendo di non approvare la sua decisione.

Il padre di Maria farà fatica ad accettare che – al contrario di lui – la moglie Concetta possa dare tutto il suo supporto alla figlia. Tra Ciro e la moglie nascerà una discussione che porterà Concetta a prendere una decisione drastica. Tante volte la sarta ha dovuto “smorzare” la durezza del marito nei confronti delle figlie, e sembra che anche stavolta Concetta si troverà a fare in modo che il suo cuore di mamma accorra in soccorso della primogenita Maria. Quale sarà la decisione dura che prenderà Concetta?

Alfredo chiede aiuto a Marcello nelle prossime puntate de Il Paradiso

Alfredo non sarà impegnato solo a fornire supporto Vito, ma sarà anche concentrato sui suoi nuovi progetti imprenditoriali. Il ragazzo non vorrà arrendersi e – per superare le ristrettezze economiche – deciderà di rivolgersi a Marcello per ottenere i finanziamenti necessari.

Matilde deciderà di dare una mano a Marta per la realizzazione della casa famiglia. La donna farà una proposta a Conti, e insieme organizzeranno un’asta di beneficenza, con lo scopo di raccogliere i soldi necessari per la realizzazione del progetto. Il giorno dell’asta Marta sarà emozionatissima, ma non riuscirà a godersi appieno l’evento perché sarà distratta da Vittorio e Matilde, più innamorati che mai.

Il Paradiso 8, cos’altro accade?

Irene deciderà in merito alla richiesta di collaborazione con Leonardo. La giovane vorrebbe essere onesta con il suo fidanzato, ma non riesce a farlo. Irene vedrà Crespi di nascosto da Alfredo.

L’imprenditore Hofer contatterà Umberto per comunicargli che da lì a breve sarà a Milano per incontrarlo.

Determinata ad allontanarsi da Conti, Marta mediterà di raggiungere Adelaide a Ginevra.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.