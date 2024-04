Cosa accadrà nelle prossime puntate inedite Il Paradiso delle Signore in onda dal 13 al 19 aprile 2024? L’ottava stagione della soap ci riserva tanti colpi di scena e gli episodi inediti in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai Uno – disponibili anche in streaming su RaiPlay – promettono di tenerci incollati davanti al teleschermo con il fiato sospeso. Riflettori puntati su Maria che – ansiosa di parlare con Matteo dopo che lui è stato arrestato – non esiterà a chiedere aiuto alla madre di Portelli.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 8: Matteo arrestato

Le anticipazioni dei prossimi episodi Il Paradiso – in programma fino al 19 aprile – rivelano che vedremo Matteo dietro le sbarre. Per Portelli si apriranno le porte del carcere. Se da un lato i guai con la giustizia di Matteo faranno preoccupare suo fratello Marcello – che nel frattempo si era recato in Germania per chiudere l’affare con Hofer – dall’altro spingeranno Maria a cercare un modo per potersi mettere in contatto con lui al più presto.

Così mentre Barbieri cercherà di fare il possibile per anticipare il suo rientro a Milano e stare al fianco del fratello, la giovane Puglisi penserà di rivolgersi alla madre di Matteo per poter avere un colloquio con lui.

La stilista si renderà conto di essere profondamente innamorata del giovane contabile del grande magazzino milanese, e non sarà disposta a portare avanti la sua relazione con Vito. La ragazza confesserà i suoi sentimenti anche al padre Ciro, che però faticherà ad accettare la decisione della figlia.

Spoiler Il Paradiso delle Signore 8, Matilde scopre il tradimento di Conti

Tancredi cercherà di fare il possibile per riconquistare il cuore dell’ex Matilde, e presto la donna si renderà conto del piano che l’uomo avrà messo in piedi. Tancredi rivelerà a Matilde che Vittorio l’ha tradita con Marta.

La donna scoprirà così che tra i due ex coniugi c’è stato un bacio e non esiterà ad affrontare il compagno. Questa rivelazione manderà Frigerio in crisi, e la donna deciderà di affrontare in prima persona il suo compagno. Il piano di Tancredi per cercare di riconquistare Matilde procederà a gonfie vele.

Marta pronta a lasciare Milano nelle prossime puntate de Il Paradiso

Marta parlerà con Matilde del suo ultimo incontro avvenuto con Vittorio Conti, e poi sentirà il bisogno di staccare la spina e lasciare Milano per qualche giorno, con la speranza di poter voltare pagina.

Per sapere qualcosa di più, cari amici lettori, l’appuntamento è tra qualche giorno. Le nostre anticipazioni Il Paradiso per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che potrete seguire la soap opera pomeridiana su Rai 1 (o in streaming su RaiPlay). Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle news Il Paradiso delle Signore 8.