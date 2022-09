Dopo la pausa estiva, in cui abbiamo visto la soap spagnola “Sei Sorelle”, torna nel pomeriggio di Rai1 dal lunedì al venerdì la settima nuovissima stagione de “Il Paradiso delle Signore”. Di seguito le anticipazioni e le trame che vanno da lunedì 12 a venerdì 16 settembre.

Il Paradiso delle Signore: anticipazioni trame dal 12 al 16 settembre. Gloria è in carcere, Irene diventa capocommessa

Cosa accadrà in questa nuova stagione? Tante le dinamiche e le storie che ruotano intono al magazzino più bello di Milano. Intanto entrano nel cast del Paradiso, due nuove veneri: Elvira e Clara. Mentre Irene Cipriani diventa capocommessa dal momento che Gloria è in carcere. Rientra al Paradiso anche Paola dopo il congedo per la maternità.

Stefania pubblica il suo primo libro mentre Gemma è in convento per punizione

Stefania invece è reduce dalla pubblicazione del suo primo libro che racconta la storia della madre. E che fine ha fatto invece Gemma? La Zanatta è stata mandata in convento per punizione, dopo che ha denunciato Gloria per vendicarsi di Stefania. Veronica non vuole che la figlia rientri a Milano, le pare che i tempi non siano ancora maturi. Mentre Ezio è convinto che si debba dare una seconda possibilità alla ragazza.

Agnese e Adelaide litigano furiosamente: la signora Amato consegna le sue dimissioni

Come già saprete, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo è ormai socia de Il Paradiso, avendo comprato le quote di Umberto. Di certo Adelaide non ha interesse per il Paradiso ma vuole semplicemente vendicarsi di Flora che le ha strappato l’amore di Umberto. Ha infatti uno scontro violento con Agnese che invece supporta Flora, la stilista del Paradiso. La signora Amato dunque decide di licenziarsi.

Marco e Umberto cercano di far ragionare Adelaide affinché si ristabilisca un clima sereno al Paradiso, ma è tutto inutile. Anche Irene ormai capocommessa, si scontra con Clara la nuova Venere che è nelle grazie di Adelaide. Flora, Anna e Roberto cercano di rimediare ai danni della contessa mentre Agnese, rimasta senza lavoro, si sfoga con Armando.

Maria Torna al Paradiso diversa ed elegante mentre fervono i preparativi per il fidanzamento di Marco e Stefania

Intanto fervono i preparativi per la festa di fidanzamento di Stefania e Marco. Nel Frattempo, Gemma chiama Veronica perché vuole rientrare a Milano, ma la madre non è d’accordo. In realtà la Zanatta è in città, anche se tutti pensano sia in convento. Roberto incontra Gemma e lo dice a Ezio, che si convince a riportarla a casa. Agnese, riammessa al lavoro, ha un duro confronto con Adelaide.

Dopo l’estate, torna da Roma un’elegantissima Maria, accolta a braccia aperte dalla famiglia del Paradiso, soprattutto da Vittorio, che ha grandi progetti per lei.

Adelaide Annuncia le dimissioni di Flora, Gemma torna a Casa

Ezio porta a casa Gemma anche se Veronica non è molto d’accordo. Nel frattempo Stefania spera che la madre possa ottenere un permesso per uscire dal carcere e presenziare alla sua festa di fidanzamento. La vendetta della contessa si fa sempre più pesante: annuncia tra lo stupore generale le dimissioni di Flora affermando l’intenzione di trovare una nuova stilista. A Milano arriva la piccola Irene, figlia di Anna, e gli Amato si organizzano per accoglierla al meglio.

Al Paradiso arriva Matilde, moglie di Tancredi e molto amica della contessa

Umberto costringe Adelaide a riaccogliere Flora al Paradiso, minacciandola di rivelare a Marco che è stata lei a chiedere al direttore del carcere di non concedere il permesso a Gloria. Adelaide è molto infelice e arrabbiata e trova una confidente in Matilde, appena arrivata a Milano, moglie di Tancredi, il fratello di Marco, con la quale il ragazzo ha un legame molto forte.

Intanto Gemma sembra essere molto cambiata durante l’estate: ha aiutato un bambino, conosciuto al convento, a trovare una famiglia affidataria con l’aiuto di Don Saverio, ma vuole che il suo gesto rimanga segreto.

Le anticipazioni delle trame delle puntate che vanno dal 12 al 16 settembre finiscono qui, appuntamento alla prossima settimana con le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore.