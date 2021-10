Torna l’appuntamento con le anticipazioni e le trame de Il Paradiso delle Signore 6, il magazzino più bello di Milano. Cosa succederà ai nostri beniamini? Quali novità attendono i nostri protagonisti? Vi raccontiamo quello che accadrà da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre 20021.

Il Paradiso delle Signore 6: anticipazioni e trame dall’11 al 15 ottobre 2021

Flora si è trasferita a Villa Guarnieri così la Contessa Adelaide avrà modo di scovare la lettera di Achille Ravasi. Ezio Colombo si trasferisce a Milano e va a vivere nella casa che era dei Cattaneo, assieme alla nuova compagna Veronica e la figlia di lei, Gemma. Viene altresì, presentato al Paradiso come il nuovo direttore della Palmieri.

Tina Amato torna dalla Svizzera ma continua a nascondere i suoi problemi di salute

Tra Umberto e Vittorio emergono delle divergenze sulla linea editoriale del Paradiso Market. Dalla Svizzera torna Tina, che continua a mentire sulle ragioni del suo viaggio. Stefania e il padre fanno la loro prima cena nella casa che era dei Cattaneo, mentre in tv passa il discorso “alla luna” di Giovanni XXIII. Stefania è felice di aver ritrovato il padre, tuttavia la nuova compagna del padre e la figlia di lei, la impensieriscono non poco: teme il confronto con quella che, d’ora in poi, dovrà considerare la sua nuova famiglia.

Un film per Tina, ma lei rifiuta la proposta di Conti, Anna Imbriani torna a lavorare al Paradiso delle Signore

Adelaide mette le mani sulla lettera che Ravasi ha scritto a Flora. Vittorio propone a Tina la sceneggiatura di un film di cui lei sarebbe la protagonista, ma la bella Amato non sembra entusiasta e quindi rifiuta la proposta. Vittorio però, rilancia proponendo di riscrivere integralmente il copione.

Anna decide di accettare la proposta di Vittorio e tornare così a lavorare al Paradiso, ma non come Venere ma affiancando Beatrice nella contabilità. Tra le due donne si instaura subito una bella sintonia. Salvo Amato è felicissimo di poter rivedere più spesso, l’affascinante Anna.

Gemma, figlia di Veronica gelosa di Stefania

Flora, in difficoltà con la nuova collezione Paradiso, ascolta i suggerimenti di Agnese e Maria. Veronica cerca di avvicinarsi a Stefania per conoscerla meglio, ma Gemma inizia subito a essere gelosa. Infatti la figlia di Veronica è gelosa delle attenzioni che la madre mostra per Stefania ospite a cena per la sera. Tanto che, Gemma tira un colpo basso a Stefania.

La giovane Venere, amareggiata si confida con le sue amiche, raccontando della serata trascorsa insieme con Veronica e Gemma; Gloria ha la conferma che Ezio vuole formare una nuova famiglia. L’uomo, infatti, propone a sua figlia di trasferirsi a Casa Colombo.

Adelaide, per riavvicinarsi a Ludovica, propone Marcello come sostituto al Circolo di Parri, che dovrà assentarsi per motivi di famiglia. Dopo un duro faccia a faccia tra Conti e Flora, Umberto prende le difese della giovane stilista, che di conseguenza comincia a guardare il magnate con occhi diversi.

La giovane donna si sta innamorando di Umberto? Tutto questo suscita ovviamente un forte disappunto in Adelaide. Vittorio si sfoga con Tina in merito a quanto accaduto nella sua vita dopo la separazione da Marta. Tina confessa a Salvatore la verità sul suo stato di salute e sul suo matrimonio.

