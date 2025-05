Il Paradiso delle Signore ha da pochi giorni concluso il nono ciclo, e già emergono le prime indiscrezioni sul decimo capitolo della soap italiana. Tra i fans c’è molta curiosità riguardo ai protagonisti della decima stagione: vediamo allora chi se ne andrà e chi invece resterà a tenerci compagnia nel pomeriggio di Rai Uno.

Love story tra Agata e Mimmo al centro delle trame Il Paradiso delle Signore 10

Tra i personaggi confermati anche per la prossima stagione spiccano i nomi di Mimmo e Agata. La coppia – dopo essere uscita allo scoperto nelle ultime puntate Il Paradiso 9 – potrà finalmente vivere la storia d’amore alla luce del sole. Era stata proprio la ragazza, nelle ultime scene della nona stagione, a farsi avanti con il giovane Burgio.

Sarà proprio questa una delle trame centrali del nuovo capitolo della soap ambientata nel grande magazzino milanese che prenderà il via a settembre su Rai 1, che promette di riservarci molti colpi di scena. Come andrà avanti la loro relazione? Ciro e la moglie, dopo aver visto sfumare le nozze tra Maria e Vito, si troveranno a organizzare quelle dell’altra figlia Agata? È ancora presto per dirlo, però non possiamo escludere che la giovane Puglisi e Burgio arrivino all’altare nel corso degli episodi Il Paradiso 10.

Marcello e Adelaide tornano sul set de Il Paradiso 10

Non ci sarà solo la coppia composta da Agata e Mimmo ad animare le trame della nuova stagione Il Paradiso. Anche la presenza di Adelaide e Marcello è stata infatti confermata.

La coppia tornerà a farci compagnia con i loro intrighi e le vicende che da sempre li accompagnano. Arriverà anche per loro il momento del “sì”? Staremo a vedere.

Rosa grande assente ne Il Paradiso 10

Tra i protagonisti del nuovo capitolo della soap non ritroveremo invece Rosa Camilli. Dopo aver salutato tutti nel finale della scorsa stagione ed essere partita per Bologna per raggiungere la madre, scopriremo che la sua è stata una partenza definitiva. Non la rivedremo più? Anche in questo caso è un po’ presto per dirlo, ma possiamo solo anticiparvi che – almeno per le prime settimane di programmazione – non è prevista la sua presenza sul set.

D’altronde la donna aveva chiesto nelle ultime battute Il Paradiso 9, un po’ di tempo per riflettere e schiarirsi le idee lontano da tutto e da tutti. Neppure la proposta di Barbieri, che si era dichiarato disposto a riprenderla nello staff del Paradiso, era servita a farle cambiare idea.

Le sue riflessioni la riporteranno a Milano? Lo scopriremo nel corso delle nuove puntate Il Paradiso. Nel frattempo vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news.