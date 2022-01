Michelle Hunziker è pronta per il debutto del suo nuovo show in prima serata su Canale 5. Un punto di arrivo nella carriera di Michelle Hunziker che promette di intrattenere il pubblico che l’ha sempre amata per la sua spontaneità e la sua spiccata empatia.

Michelle Impossible: Il One Woman show di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è al lavoro sul suo primo e ufficiale one woman show. Noi di SuperGuidaTV vi possiamo dire in anteprima assoluta quale sarà il titolo del programma. Il programma si chiamerà Michelle Impossible. Due prime serate a Febbraio, il 16 e il 23, alle ore 21:20 su Canale 5. Il programma vedrà la conduttrice svizzera unire e mostrare tutte le sue passioni e le sue qualità: ballo, canto, recitazione e conduzione.

Sulla struttura del one woman show Michelle Impossible si conosce ancora poco ma siamo sicuri che le risate non mancheranno. Potrebbero essere previste anche delle prove fisiche data l’atleticità di Michelle Hunziker che proprio, dal suo profilo Instagram, dimostra di non aver paura di nulla. Infatti, scorrendo la gallery del suo profilo si possono notare una serie di foto che la ritraggono in tenuta perfetta per affrontare delle vere e proprie mission impossible.

Michelle Impossible: chi sono gli ospiti che potrebbe avere Michelle Hunziker nel suo show

La capacità di intrattenere di Michelle Hunziker è fuori discussione e già circolano alcuni dei nomi che potrebbero approdare a Michelle Impossible come ospiti. Tra tutti, pare che ci sarà Maria De Filippi con cui c’è una stima reciproca. Infatti, Maria De Filippi l’ha chiamata come giudice al serale di Amici e poi, le ha affidato Amici Celebreties con grande affetto. Michelle Hunziker sa che la regina della tv si concede molto poco nei programmi altrui e se l’ospitata fosse confermata vuol dire proprio che le vuole bene. Inoltre, potrebbero arrivare quasi sicuramente Pio e Amedeo. Sarebbe bello se ci fosse un momento madre – figlia con Aurora Ramazzotti perchè loro due sono spassose sui social e potrebbero funzionare anche nello show.

La tv che l’ha accolta nel 1996 attraverso la partecipazione al programma I cervelloni di Paolo Bonolis, le offre oggi un programma tutto suo. Si cristallizza uno dei momenti più importanti della sua carriera. Un sogno nel cassetto per Michelle Hunziker che si sta per concretizzare e che si merita per aver sempre lavorato con costanza, dedizione e professionalità.