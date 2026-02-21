Il mio nome è Riccardo Cocciante, il primo docufilm sulla vita dell’artista, andrà in onda in prime time su Rai 1 il 4 marzo. Prodotto da Daimon Film in collaborazione con Rai Documentari e la regia di Stefano Salvati, questo titolo sarà anche disponibile su RaiPlay dal 5 marzo nella sezione Documentari. Di seguito ulteriori dettagli.

Il mio nome è Riccardo Cocciante: cosa sappiamo sul docufilm in arrivo sulla Rai

Riccardo Cocciante, storico artista poliedrico italiano, ha annunciato nel mese del suo ottantesimo compleanno il primo docufilm dedicato alla sua vita. Un titolo che racconta la vita professionale e personale di Cocciante, entrambe indissolubilmente intrecciate tra loro e legate alla musica.

Il mio nome è Riccardo Cocciante, questo il titolo del docufilm, seguirà infatti la vita di Cocciante dalla nascita fino alla lavorazione dei progetti dell’ultimo anno, impreziosito da immagini esclusive di repertorio e fotografie personali inedite, che restituiscono il ritratto dell’artista da giovane e del suo contesto familiare.

Inoltre, per la prima volta le elaborazioni grafiche saranno integrate anche da contenuti generati dall’AI, grazie a cui i repertori giovanili della vita del Maestro si intrecceranno alle numerose testimonianze raccolte.

Il docufilm infatti farà scoprire ai fan e ai futuri spettatori le numerose sfumature di quest’artista, raccontate anche dal punto di vista di personaggi famosi come Laura Pausini a Gianna Nannini, Elodie a Achille Lauro, Mogol a Fiorella Mannoia, che hanno intrecciato i loro percorsi con il Maestro.

Dalla durata di 90 min, il film ha la regia di Stefano Salvati e il soggetto sempre a cura di Salvati insieme a David Pascal, Robert Cocciante e Marco Vito.

Ricordiamo che il 2026 sarà un anno davvero importante per Cocciante: dal 26 febbraio 2026 torna in scena Notre Dame de Paris, celebre riadattamento del romanzo di Victor Hugo nonché l’opera popolare più esportata al mondo, con le musiche firmate dal Maestro, prodotta da Clemente Zard e interamente curata e distribuita da Vivo Concerti.

In estate, invece, l’artista sarà protagonista di un tour da solista, prodotto anch’esso da Vivo Concerti, dove si esibirà i in alcune delle più suggestive location open air italiane.