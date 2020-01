Nuova imperdibile puntata de “Il Gran Varietà” di Maurizio Costanzo, il programma ideato dal giornalista e conduttore e interamente dedicato al varietà che ha fatto la storia della televisione italiana. Questa settimana Costanzo dedica una puntata speciale al genio di Paolo Villaggio. Ecco le anticipazioni della puntata in onda questa sera, lunedì 6 gennaio 2020.

Gran Varietà di Maurizio Costanzo celebra Paolo Villaggio

Lunedì 6 gennaio 2020 torna l’appuntamento con “Il Gran Varietà” di Maurizio Costanzo che questa settimana celebra e ricorda il grandissimo Paolo Villaggio. Una puntata da non perdere quella dedicata ad uno dei registi ed attori più amati dal pubblico italiano che con i suoi film ha scritto alcune delle pagine più divertenti, ma al tempo stesso riflessive del cinema italiano.

Durante la puntata, infatti, Maurizio Costanzo con la complicità di Lisa Marzoli condividerà con il pubblico di Rai1 alcune scene di Paolo Villaggio nei panni di “Giandomenico Fracchia”, programma firmato dallo stesso Costanzo. Non si contano le interpretazioni e i film di successo di Paolo Villaggio che, con i suoi personaggi, ha fatto ridere e riflettere il pubblico italiano. Un meritato omaggio all’attore, scrittore, comico e sceneggiatore che avrebbe compiuto 86 anni lo scorso 30 dicembre.

Gran Varietà su Rai1: le anticipazioni di lunedì 6 gennaio

Non solo, durante la puntata ci sarà anche spazio per rivedere il famosissimo Quartetto Cetra in una delle parodie più divertenti della televisione italiana. Si tratta della parodia musicale dedicata alla grandi opere letterarie trasmessa in occasione del programma cult “Biblioteca di Studio Uno”. Gran finale poi con due varietà firmati da Antonello Falqui, a cui è dedicato l’intero progetto televisivo di Costanzo. Si tratta di “Studio ’80” con Christian De Sica e de “Il ribaltone” con Loretta e Daniela Goggi.