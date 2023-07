Il giocatore-Rounders, film del 1998 diretto da John Dahl, è considerato l’ultimo grande lavoro hollywoodiano, al momento, dedicato al gioco del poker. Forte di un cast strepitoso, Il giocatore merita certamente di essere visto: l’appuntamento è per le 21.15 di Lunedì 24 Luglio su La7.

Vediamo trama, interpreti e chi è il vero giocatore di poker che ha ispirato uno dei personaggi principali del film.

Il giocatore-Rounders: la trama in breve e il cast

Ripercorriamo brevemente la trama de Il giocatore.

Mike McDermott è un brillante studente di giurisprudenza che per amore di Jo ha lasciato il giro del poker di cui faceva parte. Quando un amico finisce nei guai però, il giovane non esita a rientrarvi. La ragione, stavolta, è del tutto altruistica, in quanto l’uomo ha contratto un grosso debito con un boss della mafia russa conosciuto come Kgb. Può Mike non rispondere alla sua richiesta d’aiuto?

Come anticipato, Il giocatore si avvale dell’interpretazione di alcuni dei migliori attori del panorama internazionale, ovvero Matt Damon, Edward Norton, John Turturro, John Malkovich, Gretchen Mol, Famke Jansenn e Martin Landau.

Chi era Joel Rosenberg “Bagels”

Il personaggio di Joey Knish, il regular del Myfair di New York magistralmente impersonato da John Turturro ne Il giocatore, si ispira ad un uomo realmente esistito. Si tratta di Joel Rosenberg, detto Bagels, un vero pokerista newyorchese scomparso nel Maggio del 2014 a soli 58 anni a causa di un attacco cardiaco.

Brian Koppelmann e David Levien, gli sceneggiatori del film, alla ricerca di un’ispirazione, cominciarono a girare per tutti i club della Grande Mela fino a che non si imbatterono in Joel. Quando lo conobbero, entrambi capirono di aver finalmente trovato ciò che stavano cercando.

I tre divennero amici e la collaborazione, oltre che proficua, fu molto divertente. Quando Bagels è morto, Koppelmann e Levien gli hanno reso omaggio nell’articolo Requiem for a Rounder.