Lucio Corsi ha recentemente dichiarato in un’intervista di voler realizzare un disco di duetti esclusivamente con pupazzi. Tra i personaggi che vorrebbe coinvolgere ha citato icone come Topo Gigio, Dodò, l’orso Bear, Rockfeller e Pingu, costruendo un universo musicale tra nostalgia e fantasia. Tuttavia, quando gli è stato chiesto se nel progetto ci sarebbe stato spazio anche per il Gabibbo, il cantante ha esitato, rispondendo con un dubbioso: «Non lo so… Il Gabibbo…».

Il Gabibbo si candida a duettare con Lucio Corsi

Non si è fatta attendere la replica del celebre pupazzo rosso di Striscia la Notizia, che ha colto al volo l’occasione per autocandidarsi. Con il suo inconfondibile spirito esuberante, ha inviato un messaggio diretto a Corsi:

«Lucio, so che farai un album con i pupazzi. Oltre a tutti i personaggi neomelodici che hai citato, prendi anche me! Vengo con tutta la mia collezione di Wandrè. Rock and roll!»

Con questa risposta, il Gabibbo dimostra ancora una volta di essere un personaggio capace di reinventarsi e stare al passo con le nuove idee artistiche. Del resto, non è nuovo al mondo della musica: negli anni ha pubblicato album, singoli e persino tormentoni estivi, dimostrando di sapersela cavare con il microfono in mano.

Ora resta da vedere se Lucio Corsi accetterà la proposta e aggiungerà il Gabibbo al suo originale progetto musicale. Un duetto tra i due potrebbe rivelarsi un’inaspettata sorpresa, mescolando l’energia del rock a un tocco di ironia televisiva. Chissà, magari tra una chitarra Wandrè e un’esibizione sopra le righe, il pupazzo più famoso della TV riuscirà a conquistarsi un posto nell’album.

Non resta che attendere la risposta di Corsi. Intanto, il Gabibbo ha già acceso il motore: rock and roll.