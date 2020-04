Dimenticate il ritorno di Scherzi a Parte in replica su Canale 5. Almeno per ora, la vecchia edizione condotta da Alessia Marcuzzi, Diego Abatantuono e Massimo Boldi non andrà più in onda. Al suo posto ci sarà un film praticamente profetico ed anche una puntata a sorpresa di Matrix.

Contagion, il film torna in tv su Canale 5 venerdì 1 maggio 2020

Per la sera di venerdì 1 maggio 2020, infatti, in casa Mediaset hanno deciso di trasmettere di nuovo Contagion. La notizia è arrivata dopo una settimana di promo, dedicati proprio al ritorno in tv di Scherzi a parte.

Diretto dal regista Steven Soderbergh, il film del 2011 torna di fatto di estrema attualità, proprio perché la trama ha in qualche modo anticipato la realtà del Coronavirus di circa 10 anni.

Con Matt Demon, Jude Law e Gwineth Paltrow nel cast, la pellicola targata Usa – e in Italia distribuita da Warner Bros – racconta infatti di un virus letale proveniente dai pipistrelli e che determina nelle vittime gravi conseguenze per polmoni e sistema nervoso.

Insomma, in tempi di quarantena obbligata e crisi sanitaria nazionale, il piccolo schermo pare prendere spunto dalla realtà. E così la promessa di una ritrovata leggerezza degli scherzi fa spazio ad un thriller – evergreen, anche in termini di ascolti.

Speciale Matrix con Nicola Porro, in onda prima e dopo

Mediaset sembra cogliere la palla al balzo e riporta in tv anche uno storico format di informazione del “Biscione”. Parliamo di Matrix, talk show la cui ultima puntata trasmessa risale al 26 maggio 2019.

Dopo il recente boom di ascolti di Quarta Repubblica, infatti, la sera di venerdì 1 maggio 2020 il programma tornerà «eccezionalmente» su Canale 5 e con la ritrovata conduzione di Nicola Porro.

Prima del film, il giornalista ora in forza a Rete 4 e anch’egli colpito e guarito dal Coronavirus, inquadrerà la pellicola e i suoi contenuti. Dopo il film, invece, ci sarà una vera e propria puntata speciale dedicata all’emergenza sanitaria in Italia.

Salta la replica di Scherzi a parte con Alessia Marcuzzi

Il ritorno in tv del film Contagion fa di fatto saltare la prevista replica dell’edizione 2005 di Scherzi a parte, quella che vide Alessia Marcuzzi, Diego Abatantuono e Massimo Boldi arruolati nel cast nelle vesti di simpatici co-conduttori.

A pochi giorni dall’annunciata nuova messa in onda, infatti, c’è stata una variazione di programmazione che, un po’ a sorpresa, ha finito per archiviare il contenuto divertente e scanzonato già promesso ai telespettatori di Canale 5.

«In tutti questi anni quante ve ne abbiamo combinate! Mettetevi comodi, al vostro divertimento ci pensiamo noi». Era stato questo, il lancio scelto per il nuovo promo e per il quale il pubblico si ritrova ora di fronte ad un improvviso colpo di spugna sul palinsesto.