Gerry Scotti, Stefano De Martino, Gianna Nannini, Annalisa e Gabry Ponte sono alcuni dei protagonisti della seconda edizione de Il Festival dello Spettacolo, in programma dal 6 all’8 novembre 2026 al Superstudio Più di Milano. L’evento organizzato da TV Sorrisi e Canzoni torna con un calendario che conta più di 80 appuntamenti e oltre 100 ospiti, tra volti noti della televisione, artisti musicali e interpreti del cinema e della fiction.

L’obiettivo è mettere il pubblico a contatto diretto con i protagonisti dell’intrattenimento, attraverso interviste, masterclass, esibizioni dal vivo e incontri ravvicinati. Non mancheranno momenti a sorpresa, tra cui la consegna degli iconici Telegatti.

Il Festival dello Spettacolo 2026: quando inizia e dove si svolge

L’appuntamento è al Superstudio Più, in via Tortona 27 a Milano, da venerdì 6 a domenica 8 novembre. Gli spazi della manifestazione si estenderanno su oltre 10.000 metri quadrati, con tre palchi principali: Sorrisi Arena, Sorrisi Stage e Sorrisi Club.

La giornata inaugurale di venerdì si aprirà alle ore 12 con Gerry Scotti. A seguire, è previsto un incontro con Stefano De Martino, direttore artistico del Festival di Sanremo, che sarà al centro di un dialogo dedicato alla kermesse musicale.

Il programma si svilupperà dalla mattina alla sera, alternando appuntamenti sul palco ed esperienze pensate per coinvolgere direttamente i visitatori. Accanto alle aree dedicate agli incontri con gli artisti, ci saranno spazi riservati ai partner, un Glass Box Rai, un’area food con Food Network e un programma di iniziative per i più piccoli con Geronimo Stilton.

Tutti gli ospiti: da Gerry Scotti a Stefano De Martino

Il palinsesto televisivo sarà uno dei punti centrali della manifestazione. Oltre a Gerry Scotti e Stefano De Martino, sono attesi Alberto Angela, Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Carlo Conti, Caterina Balivo, Eleonora Daniele, Andrea Delogu, Alberto Matano e Gigi Marzullo.

Spazio anche all’informazione e allo sport con Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Alberto Brandi e Monica Bertini, insieme al gruppo di Pressing. Tra i nomi annunciati figurano inoltre Gian Marco Chiocci, Gianluca Gazzoli, Pino Insegno, Samira Lui, Elettra Lamborghini, Maccio Capatonda e la Gialappa’s Band.

Gli appassionati dei talent show potranno incontrare alcuni dei volti più conosciuti dei programmi televisivi. Per X Factor 2026 sono annunciati Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi, attesi nella giornata di venerdì 6 novembre. Presenti anche Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, giudici di MasterChef Italia.

Il programma coinvolgerà anche Roberto Valbuzzi e Tommaso Zorzi, protagonisti di Cortesie per gli ospiti, oltre ad alcuni concorrenti de Il Collegio e di The Traitors – Italia 2. Tra i nomi annunciati per quest’ultimo programma ci sono Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Giorgia Palmas e Giulia Salemi.

Non mancheranno gli appuntamenti con il mondo dello sport in televisione, grazie al cast de La Domenica Sportiva, con Simona Rolandi, Alberto Rimedio, Ciccio Graziani, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Alessandra D’Angiò.

Gianna Nannini, Annalisa e Gabry Ponte: i protagonisti della musica

Anche la musica avrà un ruolo importante nella tre giorni milanese. Tra gli artisti annunciati figurano Annalisa, Malika Ayane, Jerry Calà, Cristina D’Avena, Sal Da Vinci, Gianna Nannini, Noemi e i Pooh.

Sabato 7 novembre sarà la volta di Samurai Jay, protagonista di uno showcase speciale nel tardo pomeriggio. A chiudere la manifestazione, domenica 8 novembre, sarà invece Gabry Ponte, atteso per il gran finale.

Gli incontri con i musicisti offriranno al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino le loro esperienze e i loro progetti, in un programma che alterna conversazioni ed esibizioni dal vivo.

Cinema e fiction: gli attori presenti al Festival

Il mondo del cinema e delle serie televisive sarà rappresentato da Marco Bocci, Francesca Chillemi, Christian De Sica, Ficarra & Picone, Andrea Lattanzi, Serena Rossi, Claudio Santamaria, Pierpaolo Spollon e Can Yaman.

Sono previsti anche incontri con alcuni interpreti delle soap italiane più seguite, Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, che porteranno al Festival i volti di due produzioni molto amate dal pubblico televisivo.

Masterclass, casting e incontri: il pubblico diventa protagonista

Tra gli elementi distintivi della seconda edizione ci saranno le attività interattive dedicate agli spettatori, che potranno entrare nel mondo dei programmi televisivi attraverso esperienze e workshop.

Gli appassionati di cucina e pasticceria potranno avvicinarsi all’universo di Bake Off Italia, con un incontro con Brenda Lodigiani ed Ernst Knam e un’attività di decorazione di una torta insieme ad alcuni protagonisti di Bake Off Celebrity Edition.

Chi ha un’invenzione da proporre potrà candidarsi per Buy It Now – Mai Più Senza e presentare la propria idea a Gabriele Corsi, Mara Maionchi e Giorgio Mastrota. Per gli amanti degli oggetti da collezione ci sarà invece l’opportunità di sottoporre un proprio pezzo alla valutazione del Dottor Alessandro Rosa e di Paolo Conticini, nell’ambito di un’esperienza ispirata a Cash or Trash.

Il programma comprende anche consulenze sul mercato immobiliare con gli agenti di Casa a Prima Vista, casting per Matrimonio a Prima Vista con le esperte Nada Loffredi e Giulia Davanzante e la possibilità di candidarsi per un appuntamento al buio organizzato nello stile di Primo Appuntamento, con Flavio Montrucchio.

Telegatti a sorpresa e spazio ai nuovi talenti

Tra le iniziative più attese ci sarà la consegna a sorpresa dei Telegatti ad alcuni ospiti della manifestazione. Un ritorno simbolico per uno dei riconoscimenti più rappresentativi della storia di TV Sorrisi e Canzoni.

Il Festival darà spazio anche agli artisti emergenti con due concorsi. Il Vertical Music Contest, realizzato in collaborazione con Interproject, punta a valorizzare brani inediti attraverso i video musicali. I migliori talenti potranno esibirsi sul palco e il vincitore riceverà un contratto di distribuzione con ADA Music Italy.

Il Primo Concorso Cinematografico sarà invece dedicato alle opere audiovisive inedite e si articolerà in tre sezioni: Frame Stories, riservata ai cortometraggi; Opera Next, dedicata ai lungometraggi; e Docu Horizon, per i documentari. I vincitori delle rispettive categorie riceveranno il Sorrisi Award durante il Festival.

Il Festival dello Spettacolo 2026: biglietti e informazioni

I biglietti per partecipare alla seconda edizione de Il Festival dello Spettacolo sono disponibili su Ticketmaster.it. L’ingresso è a pagamento per tutti i visitatori di età superiore ai 3 anni.

Per conoscere il calendario completo degli appuntamenti e gli eventuali aggiornamenti sul programma, è possibile consultare il sito ufficiale ilfestivaldellospettacolo.it e seguire i canali social della manifestazione. Le tre giornate saranno raccontate anche su TikTok, Official Entertainment Partner dell’evento, attraverso il profilo di TV Sorrisi e Canzoni, che proporrà contenuti dedicati agli ospiti e al dietro le quinte.

L’appuntamento milanese si prepara così a riunire in un unico spazio televisione, musica e cinema, con un programma che punta a coinvolgere sia gli appassionati dello spettacolo sia le famiglie e le nuove generazioni.