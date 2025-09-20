Dopo la notizia dell’accordo raggiunto tra Comune di Sanremo e Rai arriva un’altra bella notizia: il Festival della Canzone Italiana resta a Sanremo fino al 2028. A confermarlo è proprio l’azienda di Viale Mazzini.

Sanremo news: il Festival della Canzone sarà trasmesso sulla Rai fino al 2028

Il binomio Sanremo e Rai è destinato a durare ancora a lungo. In queste ore la Rai ha comunicato di aver approvato il testo di Convenzione con il Comune di Sanremo per “…la realizzazione e la diffusione delle edizioni 2026, 2027 e 2028 del Festival di Sanremo“. Il Festival della Canzone Italiana sarà tramesso fino al 2028 su Rai1. Una bella notizia che arriva a distanza di poche settimane dall’accordo congiunto tra il Comune della città di Sanremo e l’azienda di Viale Mazzini. Ma non finisce qui, visto che nel comunicato diffuso dalla Rai si legge: “con facoltà di proroga per un ulteriore biennio“. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal consigliere Antonio Marano, alla presenza dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi, durante l’ultima riunione tenutasi a Roma ha approvato il testo di Convenzione con il Comune di Sanremo per altre tre edizioni del Festiva della Canzone Italiana.

L’edizione 2026, 2027 e 2028 del Festival della Canzone Italiana si svolgerà nella città di Sanremo, da sempre considerata la culla dell’evento musicale italiano più atteso, amato e criticato dell’anno. Sfuma così la possibilità di Torino che sembrava tra le città più accreditate per diventare la nuova “casa” del Festival.

La Rai ha inoltre comunicato: “sarà attivato anche un osservatorio permanente tra Rai e Comune di Sanremo che svolgerà attività di monitoraggio per una efficiente attuazione della Convenzione“. Si tratta di una decisione importante che arriva a distanza di poche settimane dall’accordo siglato dal Comune di Sanremo e mamma Rai.

“Dopo due giorni di proficuo e intenso lavoro, è stato raggiunto l’accordo tra Comune di Sanremo e Rai nell’ambito della fase negoziale relativa alla manifestazione d’interesse. L’organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana resta nella Città dei Fiori”. Con queste parole, diramate in un comunicato ufficiale, la Rai confermava poche settimane fa il sodalizio con il Comune di Sanremo.