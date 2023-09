Il dottor Alì, nuova serie tv turca su Real Time: Trama e cast

Su Real Time sbarca ‘Il Dottor Alì’. La serie turca, il cui titolo originale è Mucize Doktor, vede come protagonista il giovane Alì Vefa. Vediamo insieme di cosa parla la soap che arriva sul canale del gruppo Discovery. Warner Bros. Il Dottor Alì non è un prodotto originale bensì il remake di un medical drama andato in onda in Italia.

Il Dottor Alì: di cosa parla la nuova serie di Real Time

Dopo il successo di Day Dreamer, Love is in the air, My home my destiny e Terra Amara, ora arriva una nuova serie turca nei palinsesti italiani. Questa volta a trasmetterla sarà Real Time a partire da sabato 2 settembre 2023 in prima serata. La fiction ‘Il Dottor Alì’ è il remake di The Good Doctor, storia nata in Sud Corea che a sua volta ha ispirato l’omonimo show statunitense.

Al centro del racconto vi sono le vicende di un giovane, affetto da autismo, che si laurea in medicina. Sul posto di lavoro trova però lo scetticismo dei suoi colleghi che non vedono di buon occhio i suoi errori dovuti proprio al suo disturbo. Col tempo però conquista medici e pazienti. A dare il volto al giovane protagonista della serie, c’è l’attore Taner Olmez (cantante principale del gruppo barabar poi diventato attore). Nel cast troviamo anche Onur Tuna e Sinem Unsal.

Due le stagioni prodotte per un totale di 64 episodi. Nella prima, il giovane Ali Vefa ha un importante appuntamento di lavoro che potrebbe cambiargli la vita. Ma in aeroporto un incidente lo spinge ad intervenire così perde il suo meeting. Grazie al suo padrino, comincia a lavorare in una clinica privata dove incontra l’ostilità del dottor Ferman.

Quando vedremo in tv la serie turca

I primi episodi della serie andranno in onda ogni sabato a partire dal 2 settembre 2023 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre free, canale 31 di TivùSat, SKY canale 160 e al 161. L’appuntamento per il primo episodio è per le 21.20.