Il coraggio di Ilaria sarà presto una nuova serie tv targata Taodue. Possiamo anticiparvi, in anteprima esclusiva, che è stato firmato un accordo fra Pietro Valsecchi e Ilaria Cucchi. Cosa dovranno aspettarsi i telespettatori?

Il coraggio di Ilaria serie tv: le prime news

Abbiamo saputo che è stato firmato l’accordo fra Pietro Valsecchi e Ilaria Cucchi per una nuova serie tv ricca di emozioni forti in grado di arrivare al cuore dei telespettatori. Ad andare in onda sarà la storia di una donna molto forte, una eroina dei giorni nostri, capace di lottare per ottenere giustizia. Senza super poteri, ma con tanto coraggio e con infinita grinta, infatti, Ilaria ha lottato giorno dopo giorno per mantenere fede alla promessa fatta al fratello morto e far sì che avesse finalmente giustizia.

Le riprese inizieranno a gennaio 2020 ed è quindi troppo presto parlare di date possibili per la messa in onda, ma anche di attori convocati per i casting. Non sappiamo ancora nulla su chi interpreterà, quindi, Ilaria Cucchi.

Ilaria Cucchi: un esempio di forza e coraggio

La lunga battaglia coraggiosa di Ilaria Cucchi, la sua rabbia, ma anche la sua determinazione, dopo la morte del fratello, hanno portato molti a descriverla come il baluardo della cittadinanza attiva. Per altri la lotta di questa donna coraggiosa è stata, invece, un vero e proprio esempio di educazione civica.

Ilaria Cucchi ha sopportato oltre nove anni di calunnie e ingiurie, ma è sempre andata avanti e non ha mai perso il suo coraggio. Forte dell’amore per il fratello ha continuato a lottare affinché la verità venisse a galla.

Nel dicembre del 2017, in una intervista pubblicata su Repubblica, cercando di raccontarsi agli italiani, Ilaria Cucchi ha detto: “La morte di mio fratello mi ha dato il coraggio di essere felice. Stefano mi ha trasformata in una donna diversa, che conosce il valore di ogni singolo istante. Mi ha anche dato la forza di prendere in mano la mia vita. Lui che mi domandava sempre: ‘Ila, ma tu sei felice?’, persino quando brancolava ed era disperato“.

Quale attrice potrà mai interpretarla? Di sicuro il compito per chi verrà scelta non sarà affatto facile.

Riuscirà la serie ad ottenere lo stesso successo del film su Stefano Cucchi? Alessandro Borghi si è dovuto confrontare con un ruolo molto difficile, ma tutti i migliori critici hanno applaudito l’attore e sottolineato come Sulla mia pelle fosse un vero e proprio capolavoro in grado di arrivare dritto allo stomaco.