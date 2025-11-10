“Il Commissario Ricciardi” torna su Raiuno con la terza stagione da lunedì 10 novembre. Diretta da Gianpaolo Tescari (affiancato da Alessandro Scuderi nel terzo episodio), la serie (venduta all’estero a Disney) vede protagonisti Lino Guanciale e Maria Vera Ratti.La trama porta a Napoli nel dicembre 1933. Ricciardi continua a indagare tra i fantasmi delle vittime di morte violenta. Nonostante questa maledizione, sembra però che per il commissario si avvii ad un periodo più roseo, grazie anche all’amore di Enrica.

“Il Commissario Ricciardi 3”, intervista esclusiva a Maria Vera Ratti

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Maria Vera Ratti che nella serie veste i panni di Enrica. Parlando del suo personaggio, ha dichiarato: “Enrica all’inizio di questa stagione sarà felice perché potrà vivere finalmente l’amore con Ricciardi ma poi succederanno tante cose”. Nei nuovi episodi, Enrica dovrà affrontare la pressione sociale esercitata dalla madre, che la vorrebbe moglie e madre. Abbiamo chiesto a Maria Vera Ratti se anche lei abbia mai sentito questo tipo di pressione: “Al momento non sento ticchettare l’orologio biologico e non avverto questa pressione. Ovviamente non lo escludo in futuro ma non ho nemmeno l’ansia”.

Sui social, è nata una vera e propria tifoseria per la coppia Enrica e il Commissario Ricciardi. Maria Vera ci spiega il suo punto di vista: “Enrica e Ricciardi sono molto romantici. Entrambi sono pronti a perdere tutte le loro certezze e rivoluzionare il proprio mondo per incontrare l’altro. Secondo me questa è la forma più pura di amore”. Lino Guanciale è stato ancora una volta il compagno di set ideale: “E’ la guida perfetta, è una persona corretta, sempre puntualissima e in grande ascolto”.

Sulla somiglianza con il personaggio, la Ratti ha dichiarato: “Da lei ho imparato che è importante non tradirsi mai quando si va incontro ai propri obiettivi, cercare di mantenere la propria etica senza soccombere”.

Prossimamente, Maria Vera sarà in un’altra fiction Rai, “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”: “E’ la mia prima serie da protagonista, sono molto contenta. Il personaggio caratterialmente è molto diverso da Enrica, esteticamente anche lei ha gli occhiali e i capelli corti”.