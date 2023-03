E’ una delle new entry della nuova stagione de Il Commissario Ricciardi che tornerà in onda dal 6 marzo in prima serata su Raiuno per quattro imperdibili serate. Fiorenza D’Antonio vestirà i panni di Bianca Palmieri di Roccaspina. La donna è sposata da tempo con il conte Romualdo Palmieri ma il loro amore si è ormai spento. Il suo cuore tornerà a battere per il Commissario Ricciardi da cui sarà affascinata tanto da entrare con lui in una sintonia emotiva che li porterà a fidarsi l’uno dell’altra. Al contempo, Bianca è corteggiata dal duca di Marangolo disposto a mettere da parte i suoi sentimenti pur di vederla felice.

Intervista a Fiorenza D’Antonio

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Fiorenza D’Antonio a cui abbiamo chiesto qualche anticipazione sul suo personaggio: “Bianca è una donna resiliente e anche moderna per l’epoca in cui vive. Lei affronta le sue paure, le combatte fino a vincerle. E’ una donna che crede nell’amore, nella bontà. Preparandola l’ho immaginata come un valzer di Shostakovic. Nel romanzo viene descritta come un cigno e io ho lavorato molto su questo aspetto”.

Fiorenza ha dei punti di contatto con il suo personaggio: “Sono una persona fedele e che non ama molto le etichette. Come lei darei poi la vita per un amico. Bianca ha una vita più intensa della mia. Ha avuto un matrimonio alle spalle e ha avuto anche dei dolori grandi che per fortuna io non conosco. Mi sento forte ma non come Bianca perché a lei la vita l’ha messa alla prova”.

Fiorenza aveva seguito la prima stagione della serie Rai tanto da confidarci che era un suo desiderio poter entrare a far parte del cast: “Lo dissi da subito che volevo fare questa serie e il mio sogno si è avverato. Mi sono preparata al meglio per affrontare il provino perché ci tenevo ad avere la parte. Sono una lettrice accanita dei romanzi di Maurizio De Giovanni. Lo conobbi al liceo perché venne nella scuola che frequentavo per fare un corso di scrittura. Mi emoziona tantissimo il fatto di poter vestire i panni di un personaggio che lui stesso ha ideato”.

Abbiamo chiesto poi a Fiorenza come sia scattato il suo amore per la recitazione. L’attrice ci ha svelato: “E’ nato tutto dalle recite delle elementari. Avevo iniziato a fare recitazione da piccola ma mia madre non era molto d’accordo anche perché avrebbe dovuto starmi appresso. Mi disse che quando sarei diventata grande avrei potuto decidere da sola. La passione per la recitazione non si è mai assopita anche se avevo paura. All’inizio ho studiato moda, poi ho fatto un po’ di televisione e mi sono iscritta ad una scuola di recitazione”.