Si è conclusa l’avventura dei ragazzi de Il Collegio 6 in onda su Rai2. I collegiali superstiti alle punizioni e alle espulsioni delle scorse puntate, hanno potuto finalmente accedere all’esame di fine corso per conquistare l’ambito diploma. Un tragitto non semplice per il ragazzi vista anche la scarsa preparazione di quasi la metà della classe. Ma andiamo a conoscere chi sono i collegiali promossi quali quelli bocciati e soprattutto i migliori di questa edizione che hanno preso la lode.

Il Collegio 6, promossi e bocciati: i migliori di questa edizione

Quasi l’intera classe de Il Collegio 6 è stata promossa. Il quasi è d’obbligo considerando le due collegiali che si sono ritirate durante il percorso di studi, Sveva Accorrà e Gaia Cascino, e i collegiali che invece sono stati espulsi Davide Maroni, Simone Casadei, Alessandro Giglio e Federico Cangiano.

Il caso di Davide Cresta e la sua espulsione

Davide Cresta, ultimo arrivato a Il Collegio, non è stato ammesso agli orali. Dopo essersi posto all’ultimo posto per diverse settimane, il ragazzo è stato espulso per non aver ottenuto la possibilità di accedere agli esami orali. Come lui per poco non rischiava l’espulsione anche il collegiale Vincenzo Rubino, ammesso agli orali con un 5 in matematica e in italiano.

Ecco i nome dei collegiali che prendono il diploma a Il Collegio 6

A conquistare l’ambito diploma a Il Collegio 6 corso 1977 sono quindi: Cimbali, Sena, Masserini, Genco, Palazzo, Romano, Marziale, Comelli, Maria Sofia Federico, Matilde Ricorda, Raffaele Fiorella, Anastasia Podeschi, Giovanni Junior D’Ambrosio, Vincenzo Rubino, Cristiano Russo ed Edoardo Lo Faso.

Chi sono i migliori di questa edizione?

Tra le signorine de Il Collegio 6 in onda su Rai2, ad essere promossa con lode, nonostante l’azzeramento della sua media scolastica dopo lo scambio degli abiti tra maschi e femmine è stata Maria Sofia Pia Federico. Insieme a lei, però per collegiali maschi, ad ottenere la fascia della promozione con lode è il collegiale Edoardo Lo Faso.