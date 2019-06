Il Collegio 4 si farà. Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni, la produzione è al lavoro per la quarta stagione del reality show. Il Collegio 4 sarà ambientato negli anni Ottanta, saltando un arco temporale di circa dieci anni. La terza edizione, infatti, è stata ambientata nel 1968 ed ha visto l’introduzione dello studio dell’inglese, dell’educazione civica e dell’educazione artistica. Quali saranno le novità della nuova stagione de Il Collegio? I casting per le selezioni ufficiali sono già partiti.

Il Collegio 4, notizie su casting e selezioni

Al via i casting per la nuova edizione de Il Collegio 4. La Rai informa che le iscrizioni per le selezioni ufficiali del reality show sono aumentate. Sono addirittura più di 22mila gli iscritti ai provini de Il Collegio e le adesioni sono raddoppiate rispetto allo scorso anno. Non solo studenti, anche i professori hanno fatto le corse per accaparrarsi la cattedra del reality show di Rai Due. Gli iscritti, infatti, sono passati da 95 a 363. Ottimo riscontro anche per le selezioni nei centri commerciali, dove le date sono terminate lo scorso 9 giugno.

Il Collegio 4 come partecipare: le istruzioni

Come già informato, gli iscritti ai casting per Il Collegio 4 sono veramente tanti e chi vorrà partecipare alle selezioni per i provini forse è un po’ in ritardo. Noi, però, vi invitiamo a non demordere e a seguire le istruzioni su come partecipare alla nuova edizione del reality show in onda su Rai Due.

Dato che non ci sono più date per le selezioni all’interno dei centri commerciali, chi vorrà partecipare a Il Collegio 4 dovrà mandare la propria candidatura sul sito della Magnolia nella sezione “Casting”. Le candidature spontanee da desk sono circa 1500, di certo non poche rispetto alla media degli anni passati. La nuova edizione de Il Collegio si avvicina e i telespettatori di Rai Due sono desiderosi di conoscere i nuovi protagonisti del reality show.