La terza puntata de Il Cantante Mascherato 2022 è partita col botto. In apertura Milly Carlucci ha presentato le due maschere in sfida per lo spareggio: Pinguino e il Drago. A sorpresa però dopo la gara, una delle maschere annuncia il ritiro.

Pinguino si ritira da Il Cantante Mascherato 2022: chi c’era sotto la maschera

La prima sfida de Il Cantante Mascherato 2022 ha visto Pinguino contro Drago. Dopo le performance live, le due maschere scoprono il verdetto del voto social che vede trionfare la maschera del Drago. A sorpresa Pinguino annuncia di volersi ritirare per motivi personali: “la mia pinguina ha depositato un uovo e devo andare“. Nonostante la vittoria, la maschera del Pinguino decide di ritirarsi dal gioco permettendo a Drago di continuare la gara.

Cosa succede ora? A spiegare tutto è Milly Carlucci: “in questa modalità Pinguino viene smascherato, ma la maschera torna con un altro personaggio misterioso che tu dovrai scoprire la settimana prossima perchè il desiderio di Pinguino era quella di restare la maschera in gara. Pinguino si ritira come essere umano, ma la maschera che ha vinto lo spareggio va avanti”. La maschera del Pinguino torna la prossima settimana con un nuovo personaggio vip da indovinare.

Intanto è arrivato il momento dello smascheramento del Pinguino. Sotto la maschera si nascondeva Edoardo Vianello. In giuria solo Caterina Balivo aveva indovinato la sua identità.

Edoardo Vianello è il Pinguino de Il cantante mascherato 2022

Edoardo Vianello: “ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, spero che Pinguino vada molto avanti“. Il pubblico è in delirio, visto che la maschera del Pinguino è una delle più amate di questa edizione, ma il cantante rivela: “devo dire che è stato veramente pesante, questo capoccione è davvero pesante, questa mattina mi sono misurato ed ero due centimetri di meno”.