Una nuova soap turca sta per approdare sulla rete ammiraglia Mediaset, anche se stavolta l’aggettivo “nuova” non sembra proprio indicato. In realtà infatti If you love (titolo orignale Ya Cok Seversen) è già stata trasmessa sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Chi non l’ha seguita, ma anche coloro che vogliono rivederla, potranno farlo a partire da lunedì 4 agosto su Canale 5.

If you love sbarca su Canale 5 da Agosto 2025

Nel pomeriggio feriale di Canale 5 sta per arrivare una nuova serie turca, e non si tratta di una soap qualsiasi, bensì di If you love, la serie che è riuscita ad aggiudicarsi il premio di Best Romantic Comedy TV Series ai Golden Butterfly Awards 2023, la più prestigiosa cerimonia di premiazione di musica e televisione turca.

Gli episodi di questa serie, erano già stati resi disponibili sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity tra giugno e luglio 2024, per la visione on demand. Con la messa in onda su Canale 5, a partire da lunedì 4 agosto, anche coloro che non hanno seguito la serie potranno immergersi nelle avvincenti trame che propone.

La trama di If you love

Ates Arcali è il figlio di una facoltosa famiglia di Istanbul. Dopo la morte di sua madre, è cresciuto in collegio e ha passato del tempo all’estero, imparando a non fidarsi di nessuno. Cinico e senza scrupoli, Ates si imbatte in Leyla Kökdal, una truffatrice che non ha mai conosciuto la sua famiglia e vive organizzando finti matrimoni per sbarcare il lunario.

Quando i loro destini si incroceranno casualmente, tra di loro nascerà qualcosa di speciale. Sarà vero che gli opposti si attraggono? Lo scopriremo nei vari episodi!

If you love, quanti episodi?

In Turchia, la serie TV è andata in onda su Kanal D dal 6 luglio al 30 settembre 2023, con 13 episodi da 120 minuti.

Come sempre accade però, nella versione italiana le puntate vengono ridimensionate a una durata di 30/40 minuti circa, per cui diventeranno molte di più.

Il cast ripropone tanti volti amati dal pubblico italiano

Come sempre più spesso accade, anche il cast di If you love propone volti ormai ben noti anche al pubblico italiano. Oltre a Kerem Bürsin (Serkan in Love is in the Air), troveremo anche Hafsaur Sancaktutan (Melek nella serie La notte nel cuore).

Ecco il cast completo:

Kerem Bürsin – Ateş Arcalı

– Ateş Arcalı Hafsanur Sancaktutan – Leyla Kökdal

– Leyla Kökdal Hatice Aslan – Füsun Arcalı

– Füsun Arcalı Şerif Erol – İlter Evcili

– İlter Evcili Cemre Ebüzziya – Bige

– Bige Nazmi Kırık – Yakup Civelek

– Yakup Civelek Aziz Caner İnan – Umut Arcalı

– Umut Arcalı Mine Kılıç – Meryem Yunus

– Meryem Yunus Oğulcan Arman Uslu – Onur

– Onur Durukan Çelikkaya – Barış

– Barış Özgün Akaçça – Mert

– Mert Lara Aslan – Ilgaz Arcalı

– Ilgaz Arcalı Adin Külçe – Aydos Arcalı

– Aydos Arcalı Arven Ece Yavuz – Berit Arcalı

– Berit Arcalı Esra Kızıldoğan – Firuze

La serie è diretta da Yeşim Çıtak, sceneggiatrice che ha firmato molti successi della serialità turca.