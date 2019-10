In prima visione su Rai 1, domenica 3 novembre andrà in onda “I Ragazzi dello Zecchino D’Oro”, la storia del famoso coro dell’Antoniano, che ne racconterà i primi passi per poi diventare nel tempo, quasi una istituzione del nostro Paese. Ma vediamo di scoprire qualche dettaglio in più, dal cast alla trama.

Lo Zecchino d’Oro storia del programma tv a cui si ispira il film che andrà in onda su Rai 1

Il film per la tv, I Ragazzi dello Zecchino D’oro è naturalmente ispirato al programma e il film vuole ricordare e omaggiare il Festival Internazionale della Canzone del Bambino, andato in onda per la prima volta il 24 settembre del 1959.

Un’idea originalissima per quegli anni, quello di creare uno spettacolo fatto e destinato ai bambini. Lo scopo del programma era infatti, quello di promuovere la musica per bambini e piano piano questa idea entrò nelle case degli italiani diventando negli anni una vera e propria istituzione. Il primo a condurre lo Zecchino D’oro fu Cino Tortorella, ovvero il Mago Zurlì, in collaborazione con la maestra di canto, Mariele Ventre.

Il cast de “I ragazzi dello Zecchino D’Oro”, nuovo film tv di Rai 1

Un cast ricco di personalità importanti e di attori pregevolissimi racconterà con delicatezza e partecipazione la storia del Coro dell’Antoniano la cui figure di riferimento furono Cino Tortorella e Mariele Ventre.

Il film è stato girato interamente a Bologna ed è una Co-produzione Rai Fiction e Compagnia Leone Cinematografica. Nel cast figurano:

Matilda De Angelis – Mariele Ventre

– Mariele Ventre Maya Sansa – Ernestina, la mamma di Mimmo,

– Ernestina, la mamma di Mimmo, Valentina Cervi -Silvana,

-Silvana, Antonio Gerardi – Vincenzo,

– Vincenzo, Ruben Santiago Vecchi,

Stefano Pesce,

Simone Gandolfo – avrà il compito invece di riproporre la figura di Cino Tortorella.

La regia sarà affidata ad Ambrogio Lo Giudice e prodotto da Francesco e Federico Scardamaglia.

I Ragazzi dello Zecchino D’Oro trama e anticipazioni

La storia inizia a Bologna negli anni Sessanta. Il protagonista è Mimmo, un bambino di nove anni, figlio di immigrati dalla Sicilia che non è molto incline a seguire le regole. Anzi, piuttosto disubbidiente, preferisce di gran lunga bighellonare in strada, piuttosto che dedicarsi allo studio. Trascorrere, infatti le sue giornate nella banda di Sebastiano suo fratello maggiore.

La sospensione da scuola per l’ennesima marachella getta la madre Ernestina nella preoccupazione così decide di avvicinarlo ad interessi che lo possano tenere lontano dalla strada.

Infatti, lo coinvolge in un provino di un concorso canoro, dal momento che il bambino canta benissimo è ha una dote spiccata. Infatti il suo insegnante di musica conferma alla madre che la musica potrà salvarlo.

Il provino per Mimmo va benissimo e segna l’inizio di quello che diverrà un grande spettacolo e un appuntamento importante per il popolo italiano: Lo Zecchino D’oro.

Per Mimmo, è l’inizio di una avventura indimenticabile, così come per tutti i bambini che vi partecipano.

Oltre a Mimmo vengono scelti infatti: Gaetano e Caterina. Il primo è figlio di un carabiniere, mentre Caterina è figlia di importanti imprenditori. I tre ragazzi diventano subito inseparabili e molto bravi, grazie alla guida della giovanissima Mariele Ventre che li forma e li accompagna.

Tuttavia, finito lo spettacolo i bambini riprendono la loro quotidianità e una grande tristezza li assale perché non possono più cantare assieme. Così a Mariele Ventre viene un’idea: perché non fondare un coro fisso? Nacque così il Piccolo Coro dell’Antoniano, che la Ventre diresse per oltre trent’anni.

Con Mariele c’era anche un giovane Cino Tortorella, che accompagnò i ragazzi nella prima esibizione televisiva diventando poi nel tempo un appuntamento fisso: una scuola di musica, ma anche di vita.