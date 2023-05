Dopo l’ottimo esordio in termini di ascolti e di critica, venerdì 5 maggio andrà in onda in diretta in prima serata (ore 21.25) il secondo appuntamento (dei sei totali) con “I Migliori Anni”, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Dunque, tutto pronto dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma per un nuovo viaggio nella memoria dopo il boom di ascolti di una settimana fa (oltre il 22% di share): anche questa seconda puntata de “I Migliori Anni” sarà un susseguirsi di ricordi dei decenni passati per ripercorrere un vero e proprio viaggio che attraverserà 40 anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni: ancora una volta l’occasione per fare un tuffo all’indietro regalando emozioni.

I Ricchi e Poveri commenteranno e canteranno con Conti le loro canzoni più amate e più votate dai telespettatori nella esclusiva ‘Hit Parade’ del programma.

Nuovo appuntamento per le interviste della ‘My list’, durante la quale un personaggio dello

spettacolo parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite: in questa

puntata sarà protagonista Nino Frassica.

Claudio Cecchetto racconterà la sua carriera di talent scout-produttore-discografico (da Jovanotti a Fiorello e gli 883 di Max Pezzali) e non mancherà la sua hit “Gioca Jouer”: ospiti alcuni artisti che ha “lanciato”, Sandy Marton, Via Verdi, Tracy Spencer.

E molti altri saranno i momenti per ascoltare successi dei Migliori Anni (sia italiani che internazionali) con l’interpretazione live dei cantanti originali. Si alterneranno sul doppio palco del programma la cantante scozzese Maggie Reilly – voce dei grandi successi di Mike Oldfield (su tutti, “Moonlight Shadow”; poi, anche “Foreign Affair”, “Five Miles Out”, “Family Man”, tra gli altri); il francese F.R. David, autore della hit “Words”, con oltre 8 milioni di copie vendute nel mondo e oggi tra le più conosciute su Tik Tok; i Propaganda, band che ebbe un enorme successo negli anni ’80 soprattutto con il singolo “Duel” e l’album “Secret wish”; il cantante britannico Marc Almond, voce e fondatore dei Soft Cell (“Tainted love”).

Tra gli altri artisti ospiti: Scialpi, autore di successi tra gli anni ’80 e ’90 (da “Rocking rolling” e “Cigarettes and coffee” a “Pregherei”); i cantautori Aleandro Baldi (vincitore della sezione Nuove Proposte a Sanremo 1992 con “Non amarmi”) e Franco Simone; Il Giardino dei Semplici (gruppo conosciuto soprattutto per “Miele”, hit anni ’70) e Gianmarco Carroccia, interprete del repertorio di Lucio Battisti.

Grazie ai social, new entry molto importante di questa nona edizione, gli spettatori parteciperanno attivamente nel corso della trasmissione: con i ‘Noi che’, brevi messaggi con i ricordi più vivi dei ‘loro migliori anni’; con le loro preferenze sulle classifiche degli ospiti musicali; infine con l’invio dei materiali, scritti, foto, video, legati al loro passato, da condividere con tutti e tutti insieme. Saranno quindi proprio i telespettatori a riempire le caselle dei vari decenni, in una sorta di collezione della memoria da rimandare al presente e al futuro. Flora Canto a fare da tramite tra il mondo “social” e il programma leggendo e commentando in diretta i vari messaggi del pubblico da casa.

I commentatori del tempo

Commentatori del tempo saranno i comici Ubaldo Pantani, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. Le esibizioni musicali saranno accompagnate dall’orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del CHORUS di Fabrizio Mainini, con i costumi di Simonetta Innocenti per ricreare le atmosfere dei vari decenni.

Ogni momento del programma sarà come un tassello di un coloratissimo puzzle dai mille colori e mille sapori in un gioco della memoria con lo stile che solo ‘I Migliori Anni’ può vantare e sul quale ha basato il suo grande seguito. La regia è firmata da Maurizio Pagnussat.

Come interagire con I Migliori Anni

Poiché il pubblico è una parte consistente e fondamentale de I Migliori Anni, vi diciamo quali sono i canali attraverso i quali è possibile partecipare ed interagire con la trasmissione: