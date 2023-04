Prende il via stasera su Rai Uno la nuova edizione de I Migliori Anni, il programma all’insegna dell’amarcord che ripercorre il meglio degli ultimi decenni dal punto di vista dello spettacolo. Un viaggio attraverso la musica, il cinema e la tv che torna, a grande richiesta, dopo una lunga pausa di 6 anni. Alla conduzione troviamo ancora una volta Carlo Conti, che è anche uno degli autori della trasmissione. Ad affiancare il presentatore toscano ci sarà quest’anno Flora Canto. Vediamo quando va in onda, numero di puntate e le anticipazioni della prima puntata in onda questa sera, venerdì 28 aprile 2023.

I Migliori Anni stasera su Rai 1: anticipazioni, ospiti, cantanti, cast, scaletta del 28 aprile

E’ tutto pronto per l’inizio de I Migliori Anni, programma di varietà ideato nel 2008 e giunto alla nona edizione. Il format resta quello delle origini, ma con qualche importante novità. Anche in questa edizione assisteremo ad una spumeggiante gara di canzoni appartenenti ai decenni che vanno dai ’60 ai ’90, ruotando a 360° intorno a tutto ciò che è spettacolo. Si prevedono in totale 6 puntate.

La prima puntata andrà in onda oggi, Venerdì 28 Aprile in prima serata (inizio ore 21.25 circa), ovviamente sempre su Rai 1, rete ammiraglia della Tv di Stato.

Le novità di quest’anno

La nona edizione de I Migliori Anni presenta, rispetto a quelle precedenti, alcune novità.

Nello spazio My list, un personaggio dello spettacolo racconta i momenti più importanti della propria vita attraverso un elenco delle sue canzoni preferite, mentre durante il Chi è, si cerca di riconoscere e far rivivere un personaggio che, in passato, ha ottenuto un successo travolgente.

I telespettatori, attraverso i social, sono chiamati ad intervenire più volte nel corso della trasmissione. Nel Noi che possono inviare brevi messaggi di ricordo dei loro “migliori anni”, ma anche inviare materiali quali fotografie, scritti e video legati al proprio passato, per poterli condividere con tutti. A fare da tramite fra il mondo social e lo studio televisivo, c’è Flora Canto, che leggerà i messaggi in diretta.

In ogni puntata de I Migliori Anni infine, una coppia di comici rallegrerà la serata con gag e battute divertenti. Si comincia con Sergio Friscia e Antonio Giuliani.

Anticipazioni, cast e ospiti prima puntata del 28 aprile de I Migliori Anni

Il fiore all’occhiello de I Migliori Anni è, da sempre, la presenza di un gran numero di ospiti sia italiani che stranieri. Trattandosi di un programma che pesca nel passato, la maggior parte di essi non compare in pubblico, almeno nel nostro Paese, da diverso tempo, e sarà pertanto una gioia per i fans rivedere i propri beniamini. Anche nel 2023 si comincia “col botto” da questo punto di vista.

Interverranno nella prima puntata i mitici Pooh; i Londonbeat e i Modern Talking, gruppi musicali che conobbero momenti d’oro negli anni ’80 e ’90; la cantante francese Caroline Loeb, che nel 1986 spopolò con il brano C’est la ouate; Patrick Hernandez, che intonerà Born to be alive, la canzone che lo ha reso famoso nel mondo e poi gli artisti italiani Alberto Fortis, Drupi, Paolo Vallesi, Marco Ferradini, Donatella Milani, Viola Valentino, Tiziana Rivale e Gianmarco Carroccia.

Come interagire con I Migliori Anni

Poiché il pubblico è una parte consistente e fondamentale de I Migliori Anni, vi diciamo quali sono i canali attraverso i quali è possibile partecipare ed interagire con la trasmissione: