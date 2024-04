Secondo appuntamento con ‘I Migliori Anni’, programma ideato e condotto da Carlo Conti. Dopo il successo della prima puntata, andata in onda sabato 6 aprile 2024, torna il varierà che porta i telespettatori alla scoperta degli ultimi decenni della storia delle televisione. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti e quando andrà in onda.

I Migliori Anni, ospiti della seconda puntata del 13 aprile

Prosegue il viaggio nella storia della musica italiana con i ‘I Migliori Anni’. Il secondo appuntamento è infatti previsto per sabato 13 aprile alle 21.25 in prima serata su Rai1. Ospiti saranno i cantanti Raf e Ron. Ma non solo, sarà una serata all’insegna dei ricordi con tanti colpi di scena.

Sul palco ci sarà anche l’eurodance di Haddaway e Snap! e una delle più famose voci della black music americana, Gloria Gaynor. E ancora, in ordine di “decenni”: Mal, Robertino, I Cugini di Campagna, Alan Sorrenti, Elisabetta Viviani e Grazia Di Michele. Per uno spettacolo che ci riporta indietro nel tempo con allegria e buona musica e che sfiderà ‘Amici’ di Maria De Filippi, in onda su Canale 5.

Non mancheranno momenti comici con le battute di Maurizio Battista su ciò che accadeva nei “i migliori anni” di qualche decennio fa, confrontati a quelli attuali. Mentre il re delle televendite, Giorgio Mastrota, descriverà gli oggetti che ci hanno fatto compagnia negli ultimi anni e che sono evoluti fino a cambiare forma e usa. Al ‘3 x 3’, a raccontare la sua personale hit parade, ci sarà invece Enrico Montesano. Nella scorsa puntata avevamo avuto la presenza di Carlo Verdone.

Un viaggio nei ricordi con la presenza di 60 giovani

Anche in questa seconda e ultima puntata de ‘I Migliori anni’, ospiti in studio saranno 60 giovani tra i 18 e i 24 anni che commenteranno, attraverso il loro cellulare, le musiche, le mode e le abitudini del passato. Il programma è disponibile in streaming su RaiPlay.