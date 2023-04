Torna su Rai 1 il programma musicale di Carlo Conti, I migliori Anni 2023. Il varietà di Rai1, torna dunque con la nona edizione con al timone sempre il simpaticissimo conduttore toscano, Carlo Conti. Vediamo insieme quando in tv la nuova edizione de I Migliori Anni 2023.

I Migliori Anni 2023 su Rai1, con Carlo Conti: quando in tv

I Migliori Anni, varietà musicale di Rai1 prodotto da Endemol ha tenuto compagnia al pubblico dell’ammiraglia Rai per ben 8 edizioni. Varato nel 2007 il programma scritto da Carlo Conti, Emanuele Giovannini e Leopoldo Siano ebbe un successo straordinario tanto che furono proposte appunto otto edizioni. Nel 2017, tuttavia il programma fu sospeso. Una pausa durata ben sei anni, perché ora I Migliori Anni torna su Rai1 a partire da venerdì 28 aprile in prima serata.

I Migliori Anni 2023 torna in Tv dal 28 aprile: numero puntate e altri dettagli

Il numero delle puntate passa da 4 a 6 e anche la loro collocazione sarà altalenante: non sempre al venerdì sera, ma anche al sabato sera. La prima puntata della nona stagione del varietà è fissata per venerdì 28 aprile 2023 in prima serata su Rai1.

In diretta dallo studio 5 del centro di produzione Frizzi di Roma Carlo Conti debutterà con la nona stagione. Ma alcune puntate del varietà verranno mandate in onda anche al sabato sera. Saranno dunque sei in totale le puntate previste per questa nuova serie de I migliori anni. E saranno così distribuite:

Quattro saranno collocate di venerdì, a partire appunto dal 28 di aprile;

a partire appunto dal 28 di aprile; Le ultime due al sabato sera, con esattezza il 20 e il 27 maggio 2023.

Questa edizione de I migliori anni non avrà co-conduttrici al fianco di Carlo Conti, che sarà dunque l’unico anfitrione del programma.