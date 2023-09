Se in uno stesso film recitano fianco a fianco Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Jason Statham ed altri attori specializzati in action movie, cosa ci si può aspettare? Adrenalina e suspense, lo sapete, sono il pane quotidiano di queste star hollywoodiane, figuriamoci tutti insieme!

Se non ci credete non vi resta che guardarli in I mercenari 2, in onda Lunedì 18 Settembre su Italia Uno in prima serata. Vi garantiamo che non vi annoierete! Intanto vi sveliamo un po’ di curiosità sulla pellicola.

I mercenari 2: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama de I mercenari 2.

Barney, Lee e i loro compagni d’avventura sono incaricati di recuperare dall’Est Europa un carico di plutonio. Ad un certo punto però, qualcosa nella complicata missione va storto e Toll resta ucciso. La situazione è difficilissima, tutto rema contro, ma Barney e Lee decidono ugualmente di vendicare l’amico.

Il cast del film è a dir poco esplosivo. Ci sono Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger e Jet Li. Serve aggiungere altro?

Le curiosità sul film

I mercenari 2 è un film del 2012 diretto da Simon West. Ecco alcune curiosità che lo riguardano: