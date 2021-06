I Maneskin ancora nella bufera per presunto plagio: ecco qual è la canzone

I Maneskin ancora nella bufera per presunto plagio. Stavolta ad attaccarli una band olandese che dichiara che il loro “Zitti e Buoni” il singolo con cui hanno vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest è identico ad un loro brano. Ma vediamo di capire meglio e di analizzare entrambi i brani per vedere se c’è realmente un plagio.

Maneskin ancora sotto attacco. Ora arrivano le accuse di plagio da una band olandese

La vittoria dell’Italia all’Eurovison Song Contest non è andata giù a parecchi, tanto che piovono accuse di plagio o di uso di stupefacenti in diretta tv nella Green Room dell’evento. E addirittura si accusano questi 4 ragazzi, di essere dei “pervertiti, omosessuali in odore di AIDS”.

Tutte suggestioni assurde a nostro avviso che invece individuano nella band romana un gruppo di 4 giovanissimi che hanno solo tanta fame di fare la loro musica e di inseguire quel sogno che li ha tenuti insieme al fine di realizzarlo.

Ora. E’ noto a tutti che quando il “cu*o brucia, la bocca sparla”. E non ci riferiamo solo ai francesi che hanno accusato il frontman Damiano David di sniffare Cocaina in diretta, puntualmente smentiti da un test antidroga negativo fornito spontaneamente dal cantante.

Adesso arrivano altre accuse di plagio dai The Vendettas, band olandese di cui il frontman, Joris Lissens ha accusato i vincitori dell’Eurovision di aver copiato una canzone del 1992 che a suo dire è identica a “Zitti e Buoni”. Ai microfoni dell’emittente RTL Boulevard, Lissens ha detto che la loro hit è uguale a un brano della sua band, datato 1992: You Want It, You’ve Got It. Ecco le parole di Lissens:

“Dopo aver ascoltato i Maneskin, ho avuto subito l’impressione di sentire un riff della sua band». Aggiungendo: “Insieme al resto del gruppo abbiamo subito creato un’altra band su un’app e l’abbiamo chiamata “El Plagio”.

La stranezza è che Lissens dopo aver lanciato questa bomba, la ridimensiona in un qualche modo dichiarando:

“Naturalmente – spiega – questi ragazzi non erano ancora nati quando esisteva questa rock band. Ma per dirla con le parole di Maneskin: “Il rock and roll non muore mai”

Sarà. Ma questa accusa dei The Vendettes pare proprio una presa per i fondelli, insomma oggi associare il proprio nome a quello dei Manesekin ti assicura una visibilità a 360 gradi e forse l’intento della band olandese era proprio questo. Difatti la band era caduta nell’oblio da oltre un ventennio e solo adesso il video di questa canzone – che vi proponiamo – è stato ascoltato e visto ma solo per il richiamo ai Maneskin.

Dei dischi dei The Vendettas, non c’è praticamente traccia in rete, se non filmati di vecchi concerti degli Anni ’80 e i primi Anni ’90. Ora la Band è tornata sotto i riflettori, per le accuse mosse dal frontman Joris Linssen, oggi 55enne, ai Maneskin. Insomma questi The Vendettas dovrebbero essere grati ai Maneskin per tutta la pubblicità che stanno ottenendo!!!

Ecco invece la nostra Zitti e Buoni

E’ palese anche per chi non si intende di musica in modo specifico che il giro di accordi di chitarra (Mi-Sol-La), è usato dal 99% degli artisti che suonano il rock e non. E il riff iniziale può essere simile ma non è un plagio.

I Maneskin accusati di plagio anche a Sanremo: la perizia della Sony lo esclude

Anche durante il Festival di Sanremo i Maneskin furono accusati da un’altra band, gli Anthony Laszlo di plagio, di una loro canzone del 2015. La replica di Sony però escluse il plagio “Perizia esclude plagio”.

La perizia della Sony sul presunto plagio dei Maneskin

“In merito alle notizie emerse di una possibile somiglianza del brano dei Måneskin “Zitti e buoni” rispetto a un brano già edito, si evidenzia che non solo non vi è presenza di plagio melodico sulla linea vocale (quello principalmente viene tutelato dalle attuali leggi in vigore) ma non vi è neppure un plagio strumentale sulla stessa struttura armonica come si evince da perizia tecnica di Sony.

Il focus principale dell’analisi è la melodia del ritornello e nei due brani si evince la totale discordanza. Si può anche sottolineare che in “Fdt” oltre all’appoggio armonico degli accordi (chitarra e basso) vi è una ASSENZA di RIFF, elemento che invece determina in pieno l’inciso di “Zitti e Buoni””.