Per gli amanti della notte più paurosa dell’anno, la nota piattaforma americana ha realizzato la playlist Netflix & Chills: è Halloween! dove sarà possibile trovare un’ispirazione perfetta per creare outfit a tema, organizzare feste spaventose o trascorrere una serata da brivido. Per entrare nello spirito giusto, consigliamo le diverse categorie della playlist ideali per vivere un Halloween indimenticabile, che siate soli o in compagnia.

Halloween 2024: I film e le serie tv da brividi da vedere su Netflix

Questa sezione offre una selezione di nuovi thriller e horror, disponibili da poco o prossimamente su Netflix. Per godersi al meglio la notte di Ognissanti, spiccano titoli come l’esordio alla regia di Anna Kendrick con Woman of the Hour, ispirato a una storia vera inquietante, It’s What’s Inside, e il sequel disturbante Il Buco – Capitolo 2. Presenti anche diversi slasher, come Time Cut.

Horror Cult – i classici del genere

Questo periodo dell’anno diventa l’occasione perfetta per fare un tuffo nel passato e rivisitare i grandi classici del cinema horror. Non potrà mancare la visione di alcuni dei titoli più famosi e spaventosi di sempre, come:

Non aprite quella porta

Scream

Dracula di Bram Stoker

The Conjuring

The Nun

It

Saw – L’enigmista

Lo squalo.

Mostri e misteri reali: le storie true crime e vicende inquietanti.

Per chi ama il genere true crime, Netflix propone una selezione di storie basate su eventi reali, come Dahmer e Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez.

Troverete anche misteri angoscianti e irrisolti, raccontati in docuserie come Unsolved Mysteries e Rapimento alieno a Manhattan.

Halloween in costume – ispirazioni per i travestimenti

Netflix offre anche numerosi spunti per i travestimenti del 31 ottobre. Non solo horror, ma anche altri generi sono fonte d’ispirazione: dai coloratissimi pirati di One Piece agli outfit in bianco e nero di Mercoledì, dai sontuosi abiti di Bridgerton alle divise di The Umbrella Academy, fino alle uniformi di Cobra Kai.

Horror in famiglia – storie poco paurose

Per chi desidera un’atmosfera di Halloween senza troppa paura, Netflix ha pensato anche a loro. Tra i titoli adatti a tutta la famiglia, o a chi vuole guardare un titolo non troppo spaventoso, si trovano Lupi Mannari, una commedia fantasy, Sing: Thriller e Troppo cattivi – Un Halloween troppo cattivo.

Le serie tv thriller e horror più amate di Netflix

Concludiamo con serie iconiche perfette da rivedere o recuperare per Halloween. Non possono mancare Stranger Things, anche in vista dello “Stranger Things Day” (6 novembre, anniversario della scomparsa di Will Byers). Segue Squid Game, in attesa della seconda stagione che uscirà il 26 dicembre, e classici come Le Terrificanti avventure di Sabrina e La Caduta della casa degli Usher.