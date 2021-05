I figli di Sam: verso le tenebre, trama della docuserie Netflix

Per gli appassionati di true crime, I figli di Sam: verso le tenebre è la nuova docuserie Netflix che ricostruisce e analizza gli omicidi di David Berkowitz, ponendo al pubblico la domanda: ha agito da solo oppure aveva dei complici? Il noto serial killer ha terrorizzato la città di New York nel 1976 e nel 1977, uccidendo sei persone e ferendone sette. Il regista Joshua Zeman esplora gli omicidi del serial killer, incorporando il lavoro del giornalista Maury Terry, che per tutta la sua vita si è occupato del caso di Berkowitz. Proprio lui ha suggerito l’ipotesi che il criminale non abbia agito da solo, ma si sia servito di altre persone. La figura di Berkowitz era già apparsa nella serie Netflix Mindhunter. La docuserie è disponibile sulla piattaforma di streaming il 5 maggio.

I figli di Sam: verso le tenebre, la trama della docuserie Netflix

La caccia al Figlio di Sam ha affascinato il mondo alla fine degli anni ’70, ma la storia dietro uno dei più famosi assassini seriali d’America è stata quasi dimenticata, fino ad oggi. Mentre l’arresto e la condanna di David Berkowitz hanno posto fine all’incubo per molti newyorkesi, per il giornalista e autore di Ultimate Evil, Maury Terry, il vero mistero era solo all’inizio. Terry, convinto che Berkowitz non avesse agito da solo, ha passato decenni a tentare di dimostrare che la rete di oscurità dietro gli omicidi era più profonda di quanto si immaginasse e la sua ricerca di quella verità sfuggente alla fine gli sarebbe costata ogni cosa.

I figli di Sam: verso le tenebre. Chi era David Berkowitz?

David Berkowitz, noto con il soprannome di Figlio di Sam, si è macchiato di sei omicidi, ferendo sette persone, in una serie di attacchi effettuati a New York City tra il 1976 e il 1977. Il criminale sta attualmente scontando sei ergastoli consecutivi, essendo stato catturato dalla polizia in seguito alla più grande caccia all’uomo nella storia di New York. Il suo caso è ancora aperto in quanto si sospetta la presenza di altri complici nei suoi omicidi. Ha catturato l’attenzione dei media in seguito all’invio di una serie di lettere alla polizia.