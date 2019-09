Paolo Fox Oroscopo 2019: 17 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo Paolo Fox del giorno: martedì 17 settembre 2019

Oroscopo Ariete

Le storie d’amore che nel corso degli ultimi mesi hanno avuto grandi difficoltà, in questi seconda parte di Settembre possono nuovamente essere messe sotto pressione.

La raccomandazione è quella di gestire tutto con molta calma, cosa che al momento non riesci proprio a fare, perché probabilmente sei preso da troppe situazioni di lavoro, personal ed economiche. Si rischia di discutere troppo.

Oroscopo Toro

E’ tempo di innovazione! Sembra stano parlare di innovazioni per un segno come il tuo che per natura è conservatore e spesso ha paura di cambiare i percorsi della propria vita. Eppure, al momento è proprio questo che chiedono le stelle!

C’è chi non vuole fare un certo percorso e chi è costretto a cambiare casa o ufficio. Insomma, per forza di cosa devi pensare alle novità della vita! E questi tre giorni, fino a giovedì, sono ideali in tal senso!

Oroscopo Gemelli

In questo periodo ti stai rendendo conto che è necessario recuperare l’amore e qui mi riferisco soprattutto a quelle persone che agli inizi di Settembre hanno discusso un pò troppo. In ogni modo, questa è una settimana importante, di forza.

Venerdì e sabato in particolare, saranno giornate nelle quali sarebbe meglio avere vicino persone che ti dimostrano e confermano la stima che hanno in te! E’ tempo di una rinascita che sarà ancora più evidente dalla fine dell’anno!

Oroscopo Cancro

Guardando le stelle, questa sembra proprio una settimana importante. Ma purtroppo c’è tanto da fare e al momento forse ti manca la forza necessaria, questo è il vero problema. Fino a tutto giovedì abbiamo una Luna favorevole ma tu sei molto stanco e devi sempre fare i conti con persone che non sono dalla tua parte, che creano sempre difficoltà.

Ecco perché, ora più che mai, devi resistere alle provocazioni! Mettere in accordo le persone che stanno attorno a te sembra più difficile del previsto: questo vale sopratutto in famiglia, in amore!

Oroscopo Leone

Con Mercurio e Venere favorevoli, gli amori e le relazioni interpersonali possono essere gestiti meglio! Poi venerdì e sabato saranno due giornate importanti per i viaggi, per i contatti!

Insomma, tutto si sta muovendo in maniera interessante: qualsiasi progetto tu abbia in mente, agisci entro Novembre, fai vedere quanto vali! Se devi portare avanti un progetto, questo è il momento in cui devi mettercela tutta!

Oroscopo Vergine

Tra questo martedì e giovedì ci sarà un cielo di fortuna che può indicare un’occasione da sfruttare, un’emozione da vivere, una situazione di maggiore energia che coinvolte tutti quanti voi!

Tra l’altro, Marte entra nel tuo segno e in ottimo aspetto ad altri pianeti e quindi possiamo dire che è un periodo eccitante: premi e soddisfazioni in arrivo!

Oroscopo Bilancia

Questa è una settimana che mette alla prova la tua proverbiale pazienza. L’iconografia del tuo segno la dice lunga: solitamente vorresti sempre tenere tutto in equilibrio, ma al momento non si uò! La fatica si sta facendo sentire, forse un pò troppo! E questo influisce anche sul rapporto con gli altri.

Inoltre, in questi giorni ti hanno caricato di eccessive responsabilità e proprio per questo motivo sei a caccia di un pò di libertà. Venerdì e sabato saranno giornate positive per l’amore.

Oroscopo Scorpione

C’è un pò di agitazione nell’aria: non certo come ad Agosto, perché le prime due settimana di quel mese sono state pesantissime per molti di voi. Ma ora stai finalmente uscendo dal periodo no.

Ti senti sicuramente meglio, nonostante ci sia ancora qualcosa da chiarire: se l’amore non risponde alle tue richieste, resisti alla tentazione di buttare tutto all’aria ed aspetta Ottobre. Chi ha vissuto una separazione, non deve tornare sui propri passi!

Oroscopo Sagittario

Non è escluso che agli inizi di Settembre qualcuno di voi abbia chiuso un percorso ormai non più valido sul lavoro o abbia discusso in amore. Ma ora si torna a più miti consigli! Non abbiamo più stelle pesanti ad eccezione di questo Marte dissonante che rappresenta la grande tensione di questi giorni.

Ma nonostante questo, è un momento in cui puoi anche ritenerti soddisfatto delle cose che hai fatto in estate, soprattutto a Luglio. Venerdì e sabato saranno le uniche giornate delle settimane che ti sottoporranno ad un pò di stress in più.

Oroscopo Capricorno

Tu sai molto bene quello che devi fare e detesti intromissioni da parte di terzi! Quanto ti dicono come devi fare una cosa e soprattutto quando ti rimproverano perché pensano che tu abbia sbagliato un progetto, per tua natura ti arrabbi molto.

Ecco, in questa seconda parte di Settembre qualche arrabbiatura ci sarà! Ma cerca di non mettere in mezzo a questi problemi l’amore e la famiglia, anche perchè potrebbe nascere qualche dubbio anche lì!

Oroscopo Acquario

E’ un periodo particolare per il tuo segno. E tra questo martedì e giovedì non è escluso che tu possa dare in escandescenze! Si tratta di tensioni che derivano dagli ultimi colpi di cosa di un’estate che per qualcuno è stata davvero pesante anche dal punto di vista fisico.

Ma il recupero è dietro l’angolo! E da venerdì si può dire che sul lavoro e nelle relazioni interpersonali ci sarà un buon successo.

Oroscopo Pesci

Se per motivi vari qualcuno ha cercato di metterti in un angolo, non pensare che questa persona l’abbia avuta vinta, perché tra Ottobre e Novembre posso annunciarti un grande recupero! In questi giorni, almeno fino a giovedì, il tuo è un grande oroscopo.

E’ un momento emozionante per le relazioni, per riconquistare fiducia in te stesso. Certo, cerca anche di riposare perché avresti bisogno di cancellare la tensione accumulata nelle prime due settimane di Settembre!

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox!