Tutto pronto per il ritorno della storica piazza televisiva de “I Fatti Vostri 2025-2026” giunta quest’anno alla sua 36esima edizione. Scopriamo insieme la data di partenza, i conduttori e le novità!

I Fatti Vostri 2025, quando inizia e conduttori

Ci siamo: riapre la storica piazza de I Fatti Vostri 2025-2026 da lunedì 29 settembre dalle ore 11.10 su Rai2 con la prima puntata della nuova edizione! Ogni mattina dalle ore 11.10, dal lunedì al venerdì, torna il il programma cult firmato Michele Guardì che da ben 36 anni accompagna il pubblico italiano. Tra le novità di questa stagione la presenza di nuovi conduttori: una inedita e curiosa coppia composta da Anna Falchi, veterana della trasmissione, affiancata da Flavio Montrucchio, reduce dal successo estivo di “Linea Verde Estate”. Una vera e propria staffetta che ha segnato l'”addio” di Tiberio Timperi approdato a “1Mattina News” su Rai1.

36 anni e non sentirli! E’ proprio il caso de I Fatti Vostri, il programma ideato da Michele Guardì diventato nel tempo un vero classico della televisione italiana. La stagione 2025-2026 si preannuncia tutta da scoprire. Non solo il cambio di conduttori, ma la storica “piazza televisiva” si rifà il look con una scenografia più accogliente e dinamica, pronta ad accogliere il pubblico come un salotto all’aperto dove si chiacchiera di tutto: dall’attualità alla cronaca, passando per sentimenti e curiosità.

I Fatti Vostri e l’Oroscopo di Paolo Fox

Anche quest’anno nella nuova stagione de I Fatti Vostri confermata la presenza di ospiti fissi e le rubriche che hanno fatto la storia del programma come l’Oroscopo di Paolo Fox. Non mancheranno nuovi volti e spazi inediti pensati per dare una ventata di freschezza alla tradizione. Attenzione: quest’anno la partecipazione sarà ancora più diretta per il pubblico da casa, visto che tra le novità c’è anche un gioco telefonico che farà entrare i telespettatori in piazza, rendendoli protagonisti da casa. A scandire il ritmo delle mattinate, l’inconfondibile colonna sonora dell’orchestra di Stefano Palatresi.

Insomma, tra storie di gente comune, incontri con personaggi noti e sorprese tutte da scoprire, “I Fatti Vostri” è pronto a dimostrare, ancora una volta, perché resta una delle abitudini più amate delle mattine italiane.

L’appuntamento con I Fatti Vostri 2025-2026 è dal lunedì al venerdì dalle ore 11.10 su Rai2.