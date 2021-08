Anna Falchi e Salvo Sottile sono i nuovi conduttori de I Fatti Vostri 2021-2022, storico programma di Rai 2 di Michele Guardì. Giancarlo Magalli dopo molti anni di conduzione lascia il programma per sperimentare altro. La Falchi e Salvo Sottile provengono da mondi diversi, lei dal cinema, lui dal giornalismo impegnato. Ci saranno i presupposti perché il duo funzioni? Noi pensiamo di si. Vediamo da quando sarà in onda in TV su Rai 2 e le dichiarazioni dei conduttori.

I Fatti Vostri su Rai 2, dopo l’uscita di Giancarlo Magalli, subentrano Anna Falchi e Salvo Sottile

Fino a qualche anno fa sarebbe stato impossibile pensare che al timone de I Fatti Vostri non ci fosse più Giancarlo Magalli, eppure ora è realtà. I nuovi conduttori del programma di intrattenimento e attualità di Michele Guardì, sulla seconda rete della tv pubblica avrà quest’anno due nuovi volti: Anna Falchi, attrice e Salvo Sottile giornalista. Entrambi, si divideranno tra intrattenimento e informazione e faranno compagnia al pubblico mattutino di Rai2.

I Fatti Vostri non più una conduzione in solitaria ma corale

La formula del programma I Fatti Vostri sarà completamente rivoluzionata e non ci sarà solo un unico conduttore. Sarà una conduzione corale cioè fatta da vari segmenti in cui si alterneranno la Falchi con argomenti più leggeri e scanzonati, mentre il giornalista Salvo Sottile avrà un segmento dedicato alla cronaca e l’attualità. Ci sarà anche uno spazio per lo storico Umberto Broccoli.

Salvo Sottile si occuperà anche delle truffe di cui sono purtroppo ancora vittime gli italiani, mentre Broccoli si occuperà dei momenti “Storici”. La Falchi spazierà dallo spettacolo al gossip all’attualità.

I Fatti Vostri, il programma della seconda rete della tv pubblica

Ma non solo, la cifra dell’intrattenimento sarà potenziata dando così al programma maggiori momenti di spettacolo e intrattenimento dove verranno coinvolti anche altri personaggi: in primis una comica che non sarà un volto fisso, ma che cambierà dopo un certo periodo.

Arrivano le comiche a rotazione ai Fatti Vostri?

I un primo momento si era pensato che una serie di comiche fossero state arruolate a rotazione per un segmento comico. Si erano fatti i nomi di Emanuela Aureli, Gabriella Germani, Francesca Manzini, Francesca Reggiani e Teresa Mannino che a rotazione avrebbero preso parte al programma. Sorrisi e Canzoni tv, conferma che la comica scelta è Emanuela Aureli, ma non sappiamo se dopo un pò di tempo ne subentreranno altre.

Anna Falchi in una recente intervista al nostro portale aveva dichiarato sulla nuova esperienza ai Fatti Vostri:

“Devo ancora metabolizzare la notizia. E’ un regalo del destino ed è arrivato in un momento inaspettato. Ero già felicissima per “Uno weekend” ma di questo nuovo impegno tornerò a parlarne in un momento più opportuno”.

Ora dai microfoni di Sorrisi e Canzoni tv dichiara:

«Io inaspettatamente ho ricevuto una telefonata da Guardì che mi aveva visto ad “Anni 20”, un programma di attualità su Raidue, gli piaceva come parlavo di argomenti sia profondi sia leggeri. “Ti ho visto ieri sera, ti va di fare I fatti vostri?”. “È uno scherzo? Sei davvero Michele Guardì?”. Poteva essere qualcuno che lo imitava. Quando ho capito che era davvero lui gli ho risposto: Di corsa!».

Mentre per Salvo Sottile è andata in questo modo, ecco cosa rivela sempre a Sorrisi e Canzoni tv:

«L’anno scorso Michele Guardì e Giovanna Flora, capo-autore del programma, mi avevano proposto una piccola finestra di attualità. Quando Magalli ha manifestato l’intenzione di lasciare, Guardì mi ha detto: “Ti andrebbe di condurre?”. Gli ho risposto: “È un programma difficile, io sono un rompiscatole, ci penso”. Ma non troppo. E gli ho detto di sì».