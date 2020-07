Parlare di un caso in tribunale dal punto di vista dei membri della sua giuria: questa è l’ambizioso intento de I dodici giurati, la serie Tv di Netflix prodotta in Belgio. I protagonisti, come si evince dal titolo, sono un gruppo di persone comuni, ciascuno con le proprie difficoltà, che si trovano a dover deliberare nel caso di una donna accusata di aver assassinato la miglior amica e la poi la propria figlia. Non appena il processo va avanti, la serie Tv segue in che modo il caso influisce sulle vite personali della giuria. I dodici giurati, composto da un’unica stagione di dieci episodi, è prodotto dalla Eyeworks e distribuito dalla Federation Entertainment. Dopo la messa in onda sulla rete belga Één, la serie Tv viene pubblicata a livello internazionale su Netflix il 10 luglio.

I dodici giurati su Netflix: la trama della serie Tv

I dodici giurati (De Twaalf, The Twelve in lingua originale) è un legal drama diverso dagli altri. La serie Tv infatti ha lo scopo ambizioso di far luce sulle esperienze personali dei membri di una corte giudiziaria, alle prese con un caso di duplice omicidio, e le conseguenze che ne derivano dal verdetto finale: in che modo influenzerà le loro vite? E quale lezione avranno imparato? Ogni episodio si concentra su un caso diverso e mostra come i membri della giuria reagiscono di fronte ad esso. Nel primo episodio, aAttraverso altri personaggi legati al processo, i membri della giuria devono prendere un’importante decisione su Frida Palmers, accusata del duplice omicidio della sua migliore amica e di sua figlia.

I dodici giurati: il cast e i personaggi della serie belga

Un cast corale compone I dodici giurati. Luc De Ruelle interpreta Bode; Zouzou Ben Chikha è Carl Destoop; Souad Boukhatem è Naïma; Maaike Cafmeyer nel ruolo di Frie Palmers; Aimé Claeys è Jonge Stefaan; Bart Claeys interpreta Bob; Mieke De Groote è Voorzitter van de rechtbank; Josse De Pauw è Ari Spaak; Piet De Praitere è Noël Marinus; Lore Dejonckheere è Leentje; Peter Gorissen è Arnold Briers; Veerle Malschaert nel ruolo di Yannick; Emin Mektepli è Demir; e Maaike Neuville nella parte di Delphine Spijkers.