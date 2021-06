Palinsesti Rai1 e Rai2 del daytime 2021/2022: sono tante le conferme, da Antonella Clerici ad Alberto Matano, ma non mancano le novità in particolare per la seconda rete di Viale Mazzini. Scopriamo insieme tutti i programmi in partenza da settembre 2021 sui principali canali Rai.

Palinsesti Rai1 daytime: confermati Clerici, Matano e Bortone

Nella giornata di oggi, martedì 22 giugno 2021, sono stati ufficialmente presentati i palinsesti Rai 2021-2022. Tante le novità in arrivo nella prossima stagione televisiva, ma diverse le conferme di programmi amatissimi dai telespettatori. Ecco nel dettaglio tutti i programmi del daytime di Raiuno in partenza subito dopo le vacanze estive.

Dal 13 settembre si riaccendono su Rai1 tre programmi tra i più amati del mattino: “Unomattina“, “Storie Italiane” di Eleonora Daniele e “È sempre mezzogiorno” di Antonella Clerici.

Nella fascia pomeridiana, invece, sempre dal 13 settembre 2021 torneranno Serena Bortone riconfermata al timone di “Oggi è un altro giorno“, mentre dal 14 settembre al via la nuova stagione de “La vita in diretta” con Alberto Matano.

Passiamo al daytime weekend con una serie di interessanti novità: dal 18 settembre al via “Il caffè di Raiuno” con Roberta Ammendola e Pino Strabioli, “Unomattina in famiglia” con Tiberio Timperi e Monica Setta, “Buongiorno Benessere” con Vira Carbone.

E ancora sempre dal 18 settembre 2021 segnaliamo la partenza di:

Passaggio a Nord-Ovest di Alberto Angela

di Alberto Angela Linea Verde Life con Marcello Masi e Daniela Ferolla

Da domenica 19 settembre, invece, tornano in onda:

Paesi che vai con Livio Leonardi

con Livio Leonardi Linea Verde condotto da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini

condotto da Ingrid Muccitelli e Beppe Convertini Domenica In condotto da Mara Venier

condotto da Mara Venier Da noi… a ruota libera condotto da Francesca Fialdini.

Dal 25 settembre, invece, torna nel sabato pomeriggio di Rai1 “Italia Sì – Discute” di Marco Liorni, “A sua immagine” di Lorena Bianchetti, mentre dal 30 ottobre al via la nuova stagione di “Linea Blu” con Donatella Bianchi e Fabio Gallo.

La nuova edizione di “Linea Bianca” condotta da Massimiliano Ossini è prevista dall’11 dicembre.

Palinsesti Rai2 daytime: Anna Falchi a I Fatti Vostri, Magalli…

Molte le novità, invece, pre-annunciato nei Palinsesti del daytime di Rai2 2021/2022. S

Confermata la presenza di “Radio 2 Social Club” nei giorni feriali con la conduzione di Luca Barbarossa e Andrea Perroni, mentre importanti novità per un programma cult della seconda rete di Stato. Si tratta de “I Fatti Vostri” che cambiano completamente cast e conduttori: fuori dopo tantissimi anni Giancarlo Magalli e la new entry Samantha Togni per fare spazio ad una coppia di conduttrici tutte al femminile: Anna Falchi ed Emanuela Aureli.

Poche le novità nel pomeriggio di Rai2: torna Milo Infante con “Ore 14” e Bianca Guaccero con “Detto Fatto“. Giancarlo Magalli, invece, condurre il nuovo quiz “Una parola di troppo“.

Passiamo al daytime weekend di Rai2 con “Check Up” seguito da “Dolce Quiz” condotto da Alessandro Greco. Il sabato pomeriggio di Rai2 è firmato da “Provinciale” di Federico Quaranta e “Stop and Go magazine” con Marco Mazzocchi e Sofia Bruscoli.

La grande novità di Rai2 riguarda la domenica con “Tutto fa domenica“, un nuovissimo programma in onda dalle ore 11.10 e affidato a Paola Perego e Simona Ventura.