La Rai trasmetterà in diretta tutti i Campionati europei di Pallavolo Maschile su Raisport+HD e Rai2. Lo sport continua ad essere uno dei punti centrali della programmazione dell’azienda di Stato nei palinsesti autunnali. Ecco la data di partenza su Rai2.

Campionato Europeo di Pallavolo Maschile 2019 su Rai2: ecco quando

Il mese di Settembre continua nel segno della pallavolo sulle reti Rai. Da giovedì 12 settembre al via il Campionato Europeo di Pallavolo Maschile 2019 con la gara di debutto tra Italia e Portogallo trasmessa in diretta dalle ore 17.00 su Rai2.

Dopo l’edizione femminile del campionato europeo di pallavolo che ha visto le Azzurre, allenate da Davide Mazzanti conquistare ad Ankara la medaglia di Bronzo nel Campionato Europeo 2019, è arrivato il momento dei Campionati Europei di Pallavolo Maschile.

In gara 24 nazioni suddivise nella prima fase di gioco in quattro pool; la Nazionale italiana di Pallavolo Maschile, allenata da “Chicco” Blengini, è inserita nel pool A. Gli Azzurri dovranno vedersela con Portogallo, Bulgaria, Romania, Grecia e Francia e giocheranno le partite del primo girone a Montpellier, una delle tre città francesi che ospitano i Campionati Europei 2019.

Pallavolo Maschile Europei: l’Italia di Chicco Blengini su Rai2 e Rai Sport

Per l’Italia di Chicco Blengini si tratta di una importantissima occasione per provare sul campo soluzioni e uomini in vista delle Olimpiadi di Pallavolo che si terrà a luglio 2020 a Tokyo. Ricordiamo che gli Azzurri della Pallavolo sono tra le Nazionali più titolate con sei titoli vinti, quattro medaglie d’argento e tre medaglie di bronzo.

I Campionati Europei di Pallavolo Maschile 2019 saranno trasmessi in diretta sulle reti Raisport+HD e Rai2, diventata oramai la “casa” televisiva delle nazionali azzurre del volley. Come sempre non mancheranno gli approfondimenti pre e post partita affidati a Alessandro Antinelli e Claudio Galli, mentre le telecronache delle partite sono a cura di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.